عاجل..ارتفاع حصيلة قتلى اعتداء لندن الدموي ﻿

أفادت الشرطة البريطانية يومه الأحد أن حصيلة الاعتداء، الذي ارتكب مساء أمس السبت في قلب لندن، ارتفعت إلى سبعة قتلى مقابل ستة قتلى في وقت سابق.، حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس.

"شوف تيفي"

أفادت الشرطة البريطانية يومه الأحد أن حصيلة الاعتداء، الذي ارتكب مساء أمس السبت في قلب لندن، ارتفعت إلى سبعة قتلى مقابل ستة قتلى في وقت سابق.، حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس.

وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أن قائدة شرطة لندن كريسيدا ديك، قالت "تأكدنا للتو وللأسف أن سبعة أشخاص قتلوا"، إضافة إلى القتلى السبعة، قتلت الشرطة منفذي الاعتداء الثلاثة فيما نقل 48 شخصا إلى المستشفيات.



