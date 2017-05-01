هام للمغاربة.. طقس حار جدا يصل إلى 40 درجة بهذه المناطق اليوم الأحد ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، أن تبقى الأجواء حارة نوعا ما بالجنوب الشرقي للبلاد. كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة بالقرب من السواحل خلال الصباح والليل، حيث ستكون مرفوقة بكتل ضبابية

"شوف تيفي"

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، أن تبقى الأجواء حارة نوعا ما بالجنوب الشرقي للبلاد. كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة بالقرب من السواحل خلال الصباح والليل، حيث ستكون مرفوقة بكتل ضبابية محلية، فضلا عن نمو سحب غير مستقرة مصحوبة برعد وزخات مطرية متفرقة فوق الأطلسين الكبير والمتوسط والمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي للبلاد. وستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي ربوع المملكة، مع هبوب زوابع رملية محليا بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى محليا قوية، شمالية بالأقاليم الجنوبية وبالسواحل الوسطى، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي الغربي بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 8 و14 درجة بالمرتفعات، وما بين 15 و20 درجة بكل من شمال ووسط البلاد والمنطقة الشرقية والسواحل، وما بين 21 و26 درجة بالجنوب الشرقي للمملكة، وبشرق الأقاليم الصحراوية. وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 18 و24 درجة بالمرتفعات، وما بين 22 و27 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس وقرب السواحل، وما بين 28 و33 درجة بالسهول الشمالية والوسطى وهضاب الفوسفاط ووالماس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 35 و40 درجة بالشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي للبلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا ما بين طنجة والدار البيضاء، وهائجا إلى قوي الهيجان بالجنوب.



