 عاجل..جريمة مروعة بمركز لإيواء اللاجئين في ألمانيا..وهذه هي التفاصيل ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير..فتاة سرقات الملايين وخسراتهم على شاب صغر منها وعدها بالزواج..وها شنو وقع ليهم | حوادث و حقوق

مثير..فتاة سرقات الملايين وخسراتهم على شاب صغر منها وعدها بالزواج..وها شنو وقع ليهم

مثير وبالصورة..رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يشجع هذا الفريق بالبطولة الاحترافية | بوليتيك

مثير وبالصورة..رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يشجع هذا الفريق بالبطولة الاحترافية

حضيوا راسكوم ... شوف كيفاش طير ليه التيلفون‎ | حوادث و حقوق

حضيوا راسكوم ... شوف كيفاش طير ليه التيلفون‎

خطير .. إطلاق الرصاص في سماء طانطان إليكم التفاصيل | حوادث و حقوق

خطير .. إطلاق الرصاص في سماء طانطان إليكم التفاصيل

فيديو جد صام: شوفو الحكرة والعنصرية: الشرطة البلجيكية سلخات مغربي قدام بناتو | حوادث و حقوق

فيديو جد صام: شوفو الحكرة والعنصرية: الشرطة البلجيكية سلخات مغربي قدام بناتو

عاجل..ارتفاع حصيلة قتلى اعتداء لندن الدموي | دولي

عاجل..ارتفاع حصيلة قتلى اعتداء لندن الدموي

هام للمغاربة.. طقس حار جدا يصل إلى 40 درجة بهذه المناطق اليوم الأحد | مجتمع

هام للمغاربة.. طقس حار جدا يصل إلى 40 درجة بهذه المناطق اليوم الأحد

عاجل..جريمة مروعة بمركز لإيواء اللاجئين في ألمانيا..وهذه هي التفاصيل | دولي

عاجل..جريمة مروعة بمركز لإيواء اللاجئين في ألمانيا..وهذه هي التفاصيل

بالصور...حريق مهول يشب بجنبات مستشفى الصوفي بالدار البيضاء وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

بالصور...حريق مهول يشب بجنبات مستشفى الصوفي بالدار البيضاء وهذه هي التفاصيل

الزفزافي وزراع الفتنة بيننا

عاجل..جريمة مروعة بمركز لإيواء اللاجئين في ألمانيا..وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 4 يونيو 2017 / 10:22 عاجل..جريمة مروعة بمركز لإيواء اللاجئين في ألمانيا..وهذه هي التفاصيل | دولي
عاجل..جريمة مروعة بمركز لإيواء اللاجئين في ألمانيا..وهذه هي التفاصيل
قتل أفغاني طفلا يبلغ من العمر خمس سنوات طعنا بسكين، في مركز للمهاجرين جنوب شرق ألمانيا، قبل أن تقتله الشرطة كما أعلنت النيابة والشرطة اليوم الأحد، حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس.

''شوف تيفي''

قتل أفغاني طفلا يبلغ من العمر خمس سنوات طعنا بسكين، في مركز للمهاجرين جنوب شرق ألمانيا، قبل أن تقتله الشرطة كما أعلنت النيابة والشرطة اليوم الأحد، حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس.

وأوضحت الوكالة في بيان أن المهاجم الأفغاني جرح والدة الطفل وهي روسية، مضيفا أن طفلا في السادسة من عمره شهد الحادثة، وأصيب بصدمة نقل على إثرها إلى المستشفى.

وأوضحت الشرطة أنها تجهل أسباب الواقعة التي بدأت بمشاجرة أمس السبت في مركز لإيواء المهاجرين في ارنشفانغ بالقرب من الحدود مع الجمهورية التشيكية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوزف تيفي ألمانيا الللاجئين المستشفى

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل..ارتفاع حصيلة قتلى اعتداء لندن الدموي | دولي

عاجل..ارتفاع حصيلة قتلى اعتداء لندن الدموي

عاجل:إغلاق مستشفيات بوسط العاصمة البريطانية بعد هجوم جسر لندن | دولي

عاجل:إغلاق مستشفيات بوسط العاصمة البريطانية بعد هجوم جسر لندن

عاجل:إصابة 20 شخصا في هجوم لندن الإرهابي | دولي

عاجل:إصابة 20 شخصا في هجوم لندن الإرهابي

بعد السفير ...قرصنة حساب وزير الخارجية البحريني يكشف أسرارا خطيرة | دولي

بعد السفير ...قرصنة حساب وزير الخارجية البحريني يكشف أسرارا خطيرة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مارك هولاند… النائب الكندي الصائم | قنوات أخرى
منذ 8 دقائق

مارك هولاند… النائب الكندي الصائم

بالفيديو.. مبادرات وطنية في المغرب بهدف حماية أطفال الأحياء الفقيرة من الانحراف | قنوات أخرى

بالفيديو.. مبادرات وطنية في المغرب بهدف حماية أطفال الأحياء الفقيرة من الانحراف

بالفيديو.. بدء الاختبارات الأولى للسيارة الطائرة | قنوات أخرى

بالفيديو.. بدء الاختبارات الأولى للسيارة الطائرة

بالفيديو.. اضطرابات النوم في رمضان وتاثيرها على الصحة والسلامة المهنية | قنوات أخرى

بالفيديو.. اضطرابات النوم في رمضان وتاثيرها على الصحة والسلامة المهنية

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مثير..فتاة سرقات الملايين وخسراتهم على شاب صغر منها وعدها بالزواج..وها شنو وقع ليهم | حوادث و حقوق
منذ 6 دقائق

مثير..فتاة سرقات الملايين وخسراتهم على شاب صغر منها وعدها بالزواج..وها شنو وقع ليهم

مثير وبالصورة..رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يشجع هذا الفريق بالبطولة الاحترافية | بوليتيك

مثير وبالصورة..رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يشجع هذا الفريق بالبطولة الاحترافية

حضيوا راسكوم ... شوف كيفاش طير ليه التيلفون‎ | حوادث و حقوق

حضيوا راسكوم ... شوف كيفاش طير ليه التيلفون‎

خطير .. إطلاق الرصاص في سماء طانطان إليكم التفاصيل | حوادث و حقوق

خطير .. إطلاق الرصاص في سماء طانطان إليكم التفاصيل

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.