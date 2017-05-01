عاجل..جريمة مروعة بمركز لإيواء اللاجئين في ألمانيا..وهذه هي التفاصيل ﻿

قتل أفغاني طفلا يبلغ من العمر خمس سنوات طعنا بسكين، في مركز للمهاجرين جنوب شرق ألمانيا، قبل أن تقتله الشرطة كما أعلنت النيابة والشرطة اليوم الأحد، حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس.

''شوف تيفي''

قتل أفغاني طفلا يبلغ من العمر خمس سنوات طعنا بسكين، في مركز للمهاجرين جنوب شرق ألمانيا، قبل أن تقتله الشرطة كما أعلنت النيابة والشرطة اليوم الأحد، حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس.

وأوضحت الوكالة في بيان أن المهاجم الأفغاني جرح والدة الطفل وهي روسية، مضيفا أن طفلا في السادسة من عمره شهد الحادثة، وأصيب بصدمة نقل على إثرها إلى المستشفى.

وأوضحت الشرطة أنها تجهل أسباب الواقعة التي بدأت بمشاجرة أمس السبت في مركز لإيواء المهاجرين في ارنشفانغ بالقرب من الحدود مع الجمهورية التشيكية.