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بالصور...حريق مهول يشب بجنبات مستشفى الصوفي بالدار البيضاء وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 4 يونيو 2017 / 04:48 بالصور...حريق مهول يشب بجنبات مستشفى الصوفي بالدار البيضاء وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
بالصور...حريق مهول يشب بجنبات مستشفى الصوفي بالدار البيضاء وهذه هي التفاصيل
علمت ''شوف تيفي'' أن حريقا شب مساء أمس السبت قبيل آذان المغرب بدقائق بحديقة مستشفى الصوفي بشارع مولاي يوسف بالمدينة القديمة بالدار البيضاء .

شوف تيفي

علمت ''شوف تيفي'' أن حريقا شب مساء أمس السبت قبيل آذان المغرب بدقائق بحديقة مستشفى الصوفي بشارع مولاي يوسف بالمدينة القديمة بالدار البيضاء .

وخلف حادث الحريق استنفارا واسعا، حيث حضر رجال الوقاية المدنية الذين سيطروا على الحريق، وحضر رجال الأمن للوقوف على ملابسات النازلة، حيث لم يخلف الحادث لحسن الحظ أية خسائر في الأرواح، إذ ظل بعيدا عن بناية المستشفى.

‫شوف تيفي

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حريق مستشفى أمن شوف تيفي

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