سينمائيون في ضيافة الوزير محمد الأعرج وحفل إفطار يجمع أقطاب السينما المغربية ﻿

استضاف وزير الثقافة و الاتصال محمد الأعرج فعاليات سينمائية وممثلي الغرف المهنية والمؤسسات والنقابات العاملة في المجال السينمائي في حفل إفطار، حضره كل من الكاتب العام للوزارة و المدراء المركزيون

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استضاف وزير الثقافة و الاتصال محمد الأعرج فعاليات سينمائية وممثلي الغرف المهنية والمؤسسات والنقابات العاملة في المجال السينمائي في حفل إفطار، حضره كل من الكاتب العام للوزارة و المدراء المركزيون لقطاع الاتصال و مدير و أطر المركز السينمائي المغربي ، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التواصلية التي سيعقدها الوزير، خلال شهر رمضان الأبرك، مع الهيئات و التمثيليات الفاعلة في المجال.

وشكل لقاء الخميس الماضي مناسبة أولية للتواصل وتبادل الآراء والإطلاع على مجموعة من القضايا ذات الصلة بالقطاع السينمائي ببلادنا، حيث قال الوزير '' أن هذا اللقاء يشكل محطة أولية لتجديد التعاقد الجماعي بين كافة مكونات الجسم السينمائي المغربي'' كما أشار إلى الدور الاستراتيجي الذي تلعبه السينما على مستوى الدبلوماسية الموازية وتعزيز صورة المغرب على المستوى الدولي.

ودعا وزير الثقافة والاتصال الجسم السينمائي بالمغرب إلى صيانة المكتسبات والإنجازات التي تم تحقيقها، عبر الحفاظ على التعددية والتنوع والحرية التي تشكل عناصر قوة للحياة الثقافية عامة و السينمائية بشكل خاص، وإلى مواصلة العمل الجماعي والمشترك من أجل النهوض بالقطاع السينمائي بالمغرب.