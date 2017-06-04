مثير.. شوفو شحال لقاو ديال الهواتف المهربة في حافلة لنقل المسافرين ﻿

تمكنت الوحدة المتنقلة لجمارك أكادير من حجز كمية هامة من الهواتف النقالة المهربة داخل حافلة لنقل المسافرين بمدخل تيزنيت، حسب ما كشفت عنه مصادر محلية اليوم السبت.

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تمكنت الوحدة المتنقلة لجمارك أكادير من حجز كمية هامة من الهواتف النقالة المهربة داخل حافلة لنقل المسافرين بمدخل تيزنيت، حسب ما كشفت عنه مصادر محلية اليوم السبت.

وأضافت ذات المصادر أن عدد الهواتف التي تم حجزها واعتبارها صيدا ثمينا يقارب 200 هاتف نقال ولوازمه، كانت معبأة بعناية داخل حافلة للمسافرين كانت في طريقها لمدينة العيون، حيث كانت إخبارية قد وجهت المصالح الجمركية لهذه الحافلة، بعد توصلها بمعلومات تفيد تواجد علب مشكوك في أمرها داخل حافلة للمسافرين، إذ تم توقيف سائق الحافلة وفتح تحقيق موسع من أجل تحديد ملابسات ومصدر هذه الأدوات المهربة.