عاجل:إغلاق مستشفيات بوسط العاصمة البريطانية بعد هجوم جسر لندن ﻿

أغلقت ثلاثة مستشفيات رئيسية في لندن اليوم الأحد أبوابها بعد هجمات قرب جسر لندن.

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أغلقت ثلاثة مستشفيات رئيسية في لندن اليوم الأحد أبوابها بعد هجمات قرب جسر لندن.

وقالت الهيئة التي تدير المستشفيات على تويتر ''نظرا للحادث المستمر في وسط لندن تغلق مستشفيات جايز وسان توماس وإيفيلينا للحفاظ على سلامة المرضى والأقارب والعاملين''