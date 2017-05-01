عاجل...إستمرار إستنطاق 14 معتقلا من رفاق ''ناصر الزفزافي'' ليلا بمحكمة الاستئناف بالبيضاء ﻿

يواصل قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بمدينة الدار البيضاء، منذ الساعة الرابعة من مساء يوم أمس السبت إلى غاية هذه اللحظات، إستنطاق 14 معتقلا جديدا أحيلوا من النيابة العامة بمدينة الحسيمة.

شوف تيفي



يواصل قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بمدينة الدار البيضاء، منذ الساعة الرابعة من مساء يوم أمس السبت إلى غاية هذه اللحظات، إستنطاق 14 معتقلا جديدا أحيلوا من النيابة العامة بمدينة الحسيمة.



وحسب مصادر ''شوف تيفي'' من عين المكان، يترافع المحامون المشكلين لهيئة الدفاع عن المعتقلين في هذه اللحظات، حيث تمت إحالة 14 معتقلا على خلفية الأحداث التي جرت مؤخرا بمدينة الحسيمة وإمزورن.



وتتشكل هيئة الدفاع من محامون ينتمون لهيئات الدار البيضاء والرباط، من بينهم محمد زيان النقيب السابق والأمين العام للحزب المغربي الليبرالي، الذي زار مدينة الحسيمة مؤخرا للحصول على ''توصية باسمهم'' للدفاع عن المعتقلين وفق مصادر مطلعة.