عاجل:إصابة 20 شخصا في هجوم لندن الإرهابي ﻿

قالت هيئة الإسعاف إنها نقلت 20 شخصا على الأقل للمستشفيات وعالجت آخرين في الموقع بعد هجوم في منطقة جسر لندن ليلة السبت- الأحد.

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قالت هيئة الإسعاف إنها نقلت 20 شخصا على الأقل للمستشفيات وعالجت آخرين في الموقع بعد هجوم في منطقة جسر لندن ليلة السبت- الأحد.

وقال بيتر رودس مساعد مدير عمليات هيئة إسعاف لندن في بيان اليوم الأحد ''نقلنا 20 .

مصابا على الأقل إلى ستة مستشفيات في لندن بعد واقعة جسر لندن''.