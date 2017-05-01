عاجل:إصابة 20 شخصا في هجوم لندن الإرهابي ﻿

شوف تيفي:
قالت هيئة الإسعاف إنها نقلت 20 شخصا على الأقل للمستشفيات وعالجت آخرين في الموقع بعد هجوم في منطقة جسر لندن ليلة السبت- الأحد.
وقال بيتر رودس مساعد مدير عمليات هيئة إسعاف لندن في بيان اليوم الأحد ''نقلنا 20 .
مصابا على الأقل إلى ستة مستشفيات في لندن بعد واقعة جسر لندن''.
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