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مثير.. وثائق ومراسلات مسربة بين الإمارات وإسرائيل تكشف عن فضائح خطيرة

بتاريــخ : 4 يونيو 2017 / 02:53 مثير.. وثائق ومراسلات مسربة بين الإمارات وإسرائيل تكشف عن فضائح خطيرة | حوادث و حقوق
مثير.. وثائق ومراسلات مسربة بين الإمارات وإسرائيل تكشف عن فضائح خطيرة
كشفت وثائق لمراسلات مسربة من حساب السفير الإماراتي لدى واشنطن يوسف العتيبة، عن وجود علاقة وثيقة بين الإمارات ومؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات اليمينية الموالية لإسرائيل، وهي مؤسسة نافذة لدى إدارة

شوف تيفي

كشفت وثائق لمراسلات مسربة من حساب السفير الإماراتي لدى واشنطن يوسف العتيبة، عن وجود علاقة وثيقة بين الإمارات ومؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات اليمينية الموالية لإسرائيل، وهي مؤسسة نافذة لدى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حسب ما ذكره موقع إنترسبت الإلكتروني المتخصص بالصحافة الاستقصائية.

وعرض المصدر ذاته عينة من الرسائل الإلكترونية المقرصنة، بينها وثيقة لجدول أعمال مفصل لاجتماع بين مسؤولين من الحكومة الإماراتية على رأسهم الشيخ محمد بن زايد، وبين مديري مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الموالية لإسرائيل، تمحورت حول دولة قطر، ومن موضوعاتها استخدام الجزيرة كأداة لزعزعة الاستقرار في المنطقة، بحسب بريد السفير الإماراتي، كما تضمن جدول الاجتماع محورا يتحدث عن جماعة الإخوان المسلمين وكيفية التعامل معها، إضافة إلى مواجهة تركيا و''طموح'' الرئيس طيب رجب أردوغان.

وتداولت الرسائل حسب نفس المصدر مقالا يتهم الإمارات ومؤسسة موالية لإسرائيل بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا صيف العام الماضي، وحسب الرسالة، فإن العتيبة رد على المقال ''يشرفني أنني أعمل إلى جانبكم''.

وفي إحدى الرسائل التي نشرها الموقع، قال العتيبة إن دولا كالأردن والإمارات هي ما تبقى من معسكر الاعتدال، رافضا وصف الإطاحة بالرئيس المصري المعزول محمد مرسي بالانقلاب.

‫شوف تيفي

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تسريب وثائق الإمارات انقلاب

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