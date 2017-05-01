بعد السفير ...قرصنة حساب وزير الخارجية البحريني يكشف أسرارا خطيرة ﻿

أعلنت وزارة الخارجية البحرينية أنه تم قرصنة حساب وزير الخارجية، خالد بن أحمد آل خليفة على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، داعية إلى الحذر في التعامل مع الحساب.

شوف تيفي وكالات



أعلنت وزارة الخارجية البحرينية أنه تم قرصنة حساب وزير الخارجية، خالد بن أحمد آل خليفة على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، داعية إلى الحذر في التعامل مع الحساب.



وجاء إعلان وزارة الخارجية بعد تصريح لمجموعة تطلق على نفسها اسمَ “سرايا المختار” بتمكنها من اختراق حساب الوزير والسيطرة عليه وقامت ببث مواد تهاجم الحكومة البحرينية من خلاله.



وكانت صحفية أميركية قد أعلنت أن مجموعة من قراصنة الإنترنت تطلق على نفسها اسم “غلوبال ليكس” اخترقت إيميل السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة، مشيرة الى أن القراصنة سينشرون جميع الوثائق التي تمتد من عام 2014 حتى الآن، إذ أكدت متحدثة باسم السفارة الأماراتية بواشنطن عملية اختراق البريد الالكتروني للسفير الأماراتي لدى الولايات المتحدة.



كما كشفت تسريبات اختراق ايميل سفير الامارات في واشنطن يوسف العتيبه وجود تنسيق بين الإمارات وإسرائيل لعقد إجتماع بتاريخ 11 من الشهر الجاري، لدعم جهود مضايقة قطر وتركيا والاخوان المسلمين وحماس وكل الاحزاب الاسلامية.