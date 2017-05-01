عاجل : الشرطة البريطانية تعتبر اعتداءات لندن ''إرهابية''+فيديو ﻿

أعلنت الشرطة البريطانية يومه الأحد ان الاعتداءين في منطقتي لندن بريدج وبورو ماركت هما ''عملان ارهابيان'' في طبيعتهما، بعد تقارير عن دهس حافلة صغيرة لمشاة وعمليات طعن في منطقة تضم نوادي ليلية وتعج

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أعلنت الشرطة البريطانية يومه الأحد ان الاعتداءين في منطقتي لندن بريدج وبورو ماركت هما "عملان ارهابيان" في طبيعتهما، بعد تقارير عن دهس حافلة صغيرة لمشاة وعمليات طعن في منطقة تضم نوادي ليلية وتعج بالساهرين.

وقالت الشرطة في تغريدة على موقع تويتر انه "تم اعلان الحادثين في لندن بريدج وبورو ماركت عملين ارهابيين"، وان الحادثة في فوكسهول غير مرتبطة بهما