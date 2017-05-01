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مثير وبالفيديو..المقرئ الشهير عبد الرحمان السديس يظهر بمدينة الرباط

بتاريــخ : 4 يونيو 2017 / 02:09 مثير وبالفيديو..المقرئ الشهير عبد الرحمان السديس يظهر بمدينة الرباط | مجتمع
مثير وبالفيديو..المقرئ الشهير عبد الرحمان السديس يظهر بمدينة الرباط
خلق مقرئ مغربي شاب الحدث اليوم السبت بمدينة الرباط، حيث كان المسجد الذي يؤم فيه المصلين مملوء عن آخره، وذلك بسبب صوته الذي يشبه إلى حد كبير أشهر المقرئين السعوديين عبد الرحمان السديس، وذلك عند أداء

شوف تيفي

خلق مقرئ مغربي شاب الحدث اليوم السبت بمدينة الرباط، حيث كان المسجد الذي يؤم فيه المصلين مملوء عن آخره، وذلك بسبب صوته الذي يشبه إلى حد كبير أشهر المقرئين السعوديين عبد الرحمان السديس، وذلك عند أداء صلاة التراويح.

وانتشر الفيديو في أكبر الصفحات المغربية الفايسبوكية، وأثنوا رواد مواقع التواصل الاجتماعي على هذا الصوت المميز الذي وصفوه بـ''الفيديو التبوريشة''.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الرباط عبدالرحمن السديس التراويح

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أمس 13:41 GMT

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