مثير وبالفيديو..المقرئ الشهير عبد الرحمان السديس يظهر بمدينة الرباط ﻿

خلق مقرئ مغربي شاب الحدث اليوم السبت بمدينة الرباط، حيث كان المسجد الذي يؤم فيه المصلين مملوء عن آخره، وذلك بسبب صوته الذي يشبه إلى حد كبير أشهر المقرئين السعوديين عبد الرحمان السديس، وذلك عند أداء

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خلق مقرئ مغربي شاب الحدث اليوم السبت بمدينة الرباط، حيث كان المسجد الذي يؤم فيه المصلين مملوء عن آخره، وذلك بسبب صوته الذي يشبه إلى حد كبير أشهر المقرئين السعوديين عبد الرحمان السديس، وذلك عند أداء صلاة التراويح.

وانتشر الفيديو في أكبر الصفحات المغربية الفايسبوكية، وأثنوا رواد مواقع التواصل الاجتماعي على هذا الصوت المميز الذي وصفوه بـ''الفيديو التبوريشة''.