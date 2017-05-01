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مثير.. حضيو راسكم.. البوليس شد شفار كيسرق غير سيارات الفياط أونو وها كيفاش

بتاريــخ : 4 يونيو 2017 / 01:55 مثير.. حضيو راسكم.. البوليس شد شفار كيسرق غير سيارات الفياط أونو وها كيفاش | حوادث و حقوق
مثير.. حضيو راسكم.. البوليس شد شفار كيسرق غير سيارات الفياط أونو وها كيفاش
ألقت الشرطة القضائية بمدينة مراكش القبض على لص متخصص في سرقة سيارات الفياط أونو، والتي يعيدها لأصحابها بعد أداء 5000 درهم، تصله عبر وكالة تحويل الأموال.

شوف تيفي

ألقت الشرطة القضائية بمدينة مراكش القبض على لص متخصص في سرقة سيارات الفياط أونو، والتي يعيدها لأصحابها بعد أداء 5000 درهم، تصله عبر وكالة تحويل الأموال.

وكشفت مصادر محلية أن السارق يحصل على أرقام هواتف الضحايا من شركات التأمين بطرق غامضة، ويستعمل بطاقة وطنية مزورة، حيث تم توقيفه بمنزله في حي المسيرة بمراكش.

وأضافت المصادر ذاتها أن الشرطة عثرت في منزل الموقوف على مجموعة من المفاتيح والأسلحة البيضاء وهواتف نقالة، بالإضافة إلى أجهزة الراديو الخاصة بهذه السيارات.

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اعتقال أموال الشرطة سيارات

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