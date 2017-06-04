مثير وخطير..قضاة الشارع يقتلون مواطنا بِسَبَب تدخينه سيجارة نهار رمضان ﻿

أقدم شابان سوريان على قتل مواطنهما السوري 33 عاما، وذلك بعدما لمحوه يدخن في مدينة أولدنبورغ الألمانية، بحسب ما كشفت عنه DW عربية الألمانية اليوم السبت.

شوف تيفي

أقدم شابان سوريان على قتل مواطنهما السوري 33 عاما، وذلك بعدما لمحوه يدخن في مدينة أولدنبورغ الألمانية، بحسب ما كشفت عنه DW عربية الألمانية اليوم السبت.

وأضافت المصادر ذاتها أن خلافا دينيا قد نشب بين الشابين والرجل، ما دفعهما إلى طعنه، الأمر الذي أدى إلى وفاته، حيث أكد شهود عيان أن الخلاف وقع بين الضحية والشابين على خلفية الصيام و التدخين في عز نهار رمضان بعدما شاهدوه وهو يدخن.



