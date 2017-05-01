مصادر....هذه حقيقة اللقاء بين الملك محمد السادس وزعماء الأحزاب السياسية حول ''حراك الريف'' ﻿

نفى مصد جيد الاطلاع أن يكون الملك محمد السادس قد عقد اجتماعا مع زعماء الأحزاب السياسية اليوم السبت لمناقشة مايسمى ''بحراك الريف''، على ضوء بعض الاحتجاجات التي تعرفها الحسيمة والنواحي.

شوف تيفي



نفى مصد جيد الاطلاع أن يكون الملك محمد السادس قد عقد اجتماعا مع زعماء الأحزاب السياسية اليوم السبت لمناقشة مايسمى ''بحراك الريف''، على ضوء بعض الاحتجاجات التي تعرفها الحسيمة والنواحي.



كما أكدت غالبية الأحزاب السياسية عدم علمها حضور زعمائها لأي إجتماع أولقاء مع الملك محمد السادس حول الأوضاع في الحسيمة، على الأقل إلى حدود هذه اللحظات.



وتناقلت العديد من الصفحات الفايسبوكية، خبر لقاء الملك مع زعماء الأحزاب السياسية، بل ذهبت تحليلات بعض النشطاء الفايسبوكيين بربط خبر اللقاء المزعوم مع النداء الذي دعا إليه بعض الحقوقيين والأكاديميين والموجه ل 41 شخصية سياسية وفكرية وازنة.





