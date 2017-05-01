بالفيديو .. جزائريون يحاصرون بوتفليقة بعد نزوله للشارع للتضامن مع بوجدرة وها أشنو وقع ليه ﻿

حاصر مواطنون جزائريون السعيد بوتفليقة مستشار و أخ الرئيس المقعد عبد العزيز بوتفليقة بعد نزوله للشارع للتضامن مع بوجدرة.

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حاصر مواطنون جزائريون السعيد بوتفليقة مستشار و أخ الرئيس المقعد عبد العزيز بوتفليقة بعد نزوله للشارع للتضامن مع بوجدرة.

وأراد السعيد أن يتضامن مع الواقفين في هذا التجمع التضامني، إلا أن بعضهم دخل في سجال معه ووصفوه بالديكتاتور، وقال له ''أشنو جيتي دير هنايا ماشي من حقك توقف معانا وأنك لا تمثل شيء''، مؤكدين أن الأحرار فقط وولاد الشعب هم من يقفون هنا.

يشار إلى أن شعبية الرئيس بوتفليقة وصلت للحضيض، خصوصا في ظل غيابه المتكرر والتكتم الشديد عن حالته الصحية.