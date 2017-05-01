طالب تحلف مزيان على أستاذ في ثاني أيام الامتحان وها علاش ﻿

اعتقلت عناصر الشرطة القضائية ببوجدور طالبا كان يجتاز امتحانات السنة أولى باكالوريا، وذلك بعد أن هدد وعنف أستاذا كان مكلفا بالحراسة.

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اعتقلت عناصر الشرطة القضائية ببوجدور طالبا كان يجتاز امتحانات السنة أولى باكالوريا، وذلك بعد أن هدد وعنف أستاذا كان مكلفا بالحراسة.

وكشفت مصادر محلية أن الأستاذ اكتشف أن المترشح يستعمل هاتفين ذكيين وقت الامتحان، مما جعله يحرر له تقريرا حول الواقعة، مما جعل المترشح ينفجر في وجه الأستاذ ويهدده.

هذا ووضع المعني بالأمر تحت الحراسة النظرية على أن يتم تقديمه للنيابة العامة.