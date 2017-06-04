بالصور:فايسبوكيون ينشرون صورا خاصة للممثلة الصاعدة سكينة درابيل قبل الشهرة ﻿

نشرت مجموعة من الصفحات الفايسبوكية، صورا خاصا للفنانة الصاعدة سكينة الدرابيل التي اشتهرت خلال رمضان بدور زوجة مصطفى ضمن سلسلة الخاوة.

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نشرت مجموعة من الصفحات الفايسبوكية، صورا خاصا للفنانة الصاعدة سكينة الدرابيل التي اشتهرت خلال رمضان بدور زوجة مصطفى ضمن سلسلة الخاوة.



وفاجأت الممثلة الصاعدة سكينة درابيل، المغاربة بأداء جديد ومغاير على الذي اعتادوا مشاهدته في الأعمال الرمضانية عبر القنوات العمومية.



وتألقت سُكينة ابنة المعهد العالي للتنشيط المسرحي، خلال أداها لدور زوجة الفنان كمال الكاظيمي (مصطفى) حيث اشهترت بلكنتها الممزوجة بعبارات كوميدية أعجبت المغاربة.



و في أول خروج إعلامي لها بعد هذا الدور المميز، عبرت سكينة عن سعادتها الكبيرة بردة فعل المغاربة موجهة اعتذارها لجميع ساكنة آسفي عن سوء فهمهم للهجتها التي تماشت مع الدور الذي جسدته نافية تماما أن يكون الغرض منها الإساءة لساكنة آسفي.