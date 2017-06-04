مثير..ممثل مشهور ينصح بعدم متابعة مسلسله على التلفزيون وها علاش ﻿

رغم حالة الجدل التي أثارها الفنان المصري يوسف الشريف رمضان الماضي عندما طالب جمهوره وقتها بأن لا يشاهدوا مسلسله لو كان سيعطلهم عن الصلاة، أعاد نفس الممثل نشر هذه التدوينة التي أثارت الجدل نهاية

شوف تيفي

رغم حالة الجدل التي أثارها الفنان المصري يوسف الشريف رمضان الماضي عندما طالب جمهوره وقتها بأن لا يشاهدوا مسلسله لو كان سيعطلهم عن الصلاة، أعاد نفس الممثل نشر هذه التدوينة التي أثارت الجدل نهاية الأسبوع الجاري في مصر.

وحذر النجم يوسف الشريف جمهوره من أن يضيعوا على أنفسهم طقوس الشهر الكريم، لمجرد أن يشاهدوا مسلسله "كفر دلهاب" الذي يحظى بمتابعة واسعة.

وتعرض الشريف لانتقادات لاذعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث اتهمه البعض بالحصول على 15 مليون جنيه عن المسلسل ثم مطالبة الجمهور بعدم مشاهدة العمل، بينما دافع عنه آخرون واصفين إياه بالفنان المتدين.

أما المنتج محمد العدل فوجه له نصيحة ساخرة عبر تويتر قائلا "ما تنتج برامج دينية وتريح نفسك وتريحنا".