عاجل وبالفيديو.. بعد حادثة الدهس بلندن..عملية طعن ثانية بالعاصمة البريطانية تخلف المزيد من الضحايا ﻿

كشفت شبكة سكاي نيوز أن الشرطة اللندية تتعامل بجدية مع حادث آخر في سوق بورو، حيث سُمع دوي إطلاق نار للشرطة على أشخاص خلال عملية ''طعن'' للمارة، بالإضافة إلى الحادث الإرهابي على جسر محطة لندن.

شوف تيفي



كشفت شبكة سكاي نيوز أن الشرطة اللندية تتعامل بجدية مع حادث آخر في سوق بورو، حيث سُمع دوي إطلاق نار للشرطة على أشخاص خلال عملية "طعن" للمارة، بالإضافة إلى الحادث الإرهابي على جسر محطة لندن.



وأضافت ذات المصادر، أن ثلاثة مشتبه بهم قاموا بطعن المارة بسكاكين خطيرة في مشهد مؤلم حسب رواية شهود عيان، وهو ماخلف عدة ضحايا، في "سوق بورو" بالعاصمة لندن .

وأفادت وكالة رويترزقبل قليل، بأن الشرطة البريطانية أغلقت محطة نقل جسر لندن بعد عملية دهس أصابت 5 أشخاص.

وتتعرض مدن أوروبية لحوادث دهس مؤخرًا، كانت غالبيتها من تنفيذ تنظيم الدولة الإرهابي، إذ لم توضح المصادر الرسمية بعد عدد الوفيات، فيما ذكرت مصادر إعلامية أن هناك 3 قتلى على الأقل.