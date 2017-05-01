عاجل وبالفيديو.. قتلى وجرحى في عملية دهس بالعاصمة لندن ﻿

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أفادت وكالة رويترز قبل قليل، بأن الشرطة البريطانية أغلقت محطة نقل جسر لندن بعد عملية دهس أصابت 5 أشخاص.
وتتعرض مدن أوروبية لحوادث دهس مؤخرًا، كانت غالبيتها بتنفيذ تنظيم الدولة الإرهابي، إذ لم توضح المصادر الرسمية بعد عدد الوفيات، فيما ذكرت مصادر إعلامية أن هناك 3 قتلى على الأقل.
وتعد عملية الدهس في لندن هي الثانية خلال الشهور القليلة الماضية.
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