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الشرطة القضائية تعد تقريرا حول تسريب معلومات عن ''ناصر الزفزافي'' عبر محاميه لعرضها على القضاء

بتاريــخ : 3 يونيو 2017 / 23:18 الشرطة القضائية تعد تقريرا حول تسريب معلومات عن ناصر الزفزافي عبر محاميه لعرضها على القضاء | حوادث و حقوق
الشرطة القضائية تعد تقريرا حول تسريب معلومات عن ''ناصر الزفزافي'' عبر محاميه لعرضها على القضاء
أفاد مصدر مطلع، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بصدد إعداد تقرير شامل بخصوص المعلومات المسربة للعموم من طرف محامي ''ناصر الزفزافي'' ومن معه من المعتقلين، بعد اللقاءات التي يكفلها القانون، وأذنت

شوف تيفي

أفاد مصدر مطلع، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بصدد إعداد تقرير شامل بخصوص المعلومات المسربة للعموم من طرف محامي "ناصر الزفزافي" ومن معه من المعتقلين، بعد اللقاءات التي يكفلها القانون، وأذنت بها النيابة العامة، لعرضها على أنظار القضاء.

في حين، كشف مصدر قضائي أن التصريحات المنشورة في بعض المواقع الإخبارية نقلا عن ممثلي الدفاع عن ناصر الزفزافي ومن معه، تنطوي على خرق واضح لمبدأ سرية الاتصال التي يقررها القانون طيلة سريان مدة الحراسة النظرية.

ويستدل المصدر بمنطوق المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية التي تمنع على المحامي إخبار أيا كان بما راج بينه وبين الشخص المودع رهن تدبير الحراسة النظرية وذلك إلى حين انتهاء أمد الحراسة النظرية.

ويؤكد المصدر ذاته، بأن تصريحات بعض ممثلو الدفاع الذين استفادوا من زيارة موكليهم بمقر الفرقة الوطنية، تناقض القانون وتجافي إرادة المشرع الذي ينص على سرية البحث والتحقيق.

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