ناصر الزفزافي زعيم حراك شعبي أم انفصالي يخدم أجندات أكبر من حجمه؟؟ ﻿

المرحلة الأولى انطلقت مع مصرع بائع السمك في حاوية الأزبال في نهاية أكتوبر 2016، حيث كانت هناك احتجاجات عفوية للساكنة بسبب الطريقة المهينة التي مات بها الراحل محسن، احتجاجات سلمية وتلقائية للساكنة

شوف تيفي:

أبرز تطور الحراك الاحتجاجي بالحسيمة وجود مرحلتين متمايزتين:

المرحلة الأولى انطلقت مع مصرع بائع السمك في حاوية الأزبال في نهاية أكتوبر 2016، حيث كانت هناك احتجاجات عفوية للساكنة بسبب الطريقة المهينة التي مات بها الراحل محسن، احتجاجات سلمية وتلقائية للساكنة بعد تداول مقاطع الفيديو الدرامية لفرم جثة بائع السمك، هذه المرحلة اتسمت بالحس العالي والوطني لأسرة الراحل محسن فكري التي سحبت البساط ممن حاولوا الركوب على قضيتهم ، وبعدم تدخل رجال الأمن لمنع أو قمع الاحتجاجات العفوية للسكان الذين كانت مطالبهم محددة مرتبطة بفتح تحقيق نزيه في حادث مقتل بائع السمك، ومحاكمة المسؤولين المباشرين المتسببين في الموت المأساوي للشاب محسن فكري، وهو ما استجابت له الدولة وجرت الأمور بشكل جدي وفي احترام تام للقانون والتجاوب مع مطالب الساكنة.. ولم يتم الطعن في الأحكام وتم إعفاء مسؤولين محليين وإقليميين من مسؤولياتهم أحيانا حتى بدون وجه حق، ممن جرفتهم حوادث سير ما حدث في الحسيمة خلال هذه المرحلة.

- المرحلة الثانية هي تلك التي تبتدئ من يوم 16 دجنبر 2016 بمناسبة إحياء الذكرى الأربعينية للراحل محسن فكري، وهنا سيطفو اسم ناصر زفزافي، وسيبرز في واجهة الأحداث، إذ بدأ يؤطر احتجاجات الحسيمة بشكل منتظم، وبدأ يذكي حماس الناس خاصة من الشباب والمراهقين، في هذه المرحلة تبرز التباسات كثيرة، فقد قامت اللجنة التي أصبحت تشرف على الحراك الشعبي بالحسيمة بتأليب الرأي العام المحلي ضد الدولة ومؤسساتها ورموزها، وهنا تم اللعب على وسائل التواصل الاجتماعي لتقديم ناصر زفزافي كبطل إلى جانب رموز تاريخية لمنطقة الريف مثل الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي، والحاج سلام أمزيان.

في هذه المرحلة بدأت المطالب تكبر دون أن تتحدد في إطار سقف معقول، لذلك حين حل الوفد الحكومي برئاسة وزير الداخلية إلى الحسيمة، وأجروا لقاءات مع المنتخبين وممثلي الساكنة، وتم الاعتراف بوجود بطء كبير في إنجاز المشاريع بعد التبشير بغلاف مالي كبير خاص بالريف ويهم البنيات التحتية ومشاريع أخرى، لم يتم التفاوض مع الوفد الحكومي، بل وصف ناصر زفزافي الوفد الرسمي بنعوت قدحية ولم يقبل الجلوس معهم ولم يتم تقديم أي مطالب محددة باسم الساكنة.

المسار التصعيدي الذي سلكه ناصر زفزافي ومسؤولو اللجنة المحلية للحراك الشعبي بالحسيمة، جعله رهينة للساحة وللشعارات وللخطب التجييشية، ولو كان حقا يفكر في الحوار وحصول المنطقة على حقها في التنمية، لجالس الوفد الحكومي، والتزم الطرفان على السهر المشترك على تسريع المشاريع وتحديد الأولويات والمطالب الاستعجالية، التي ترتبط بالبنيات التحتية وبأزمة التشغيل بالمنطقة، والذي لا يمكن أن يحصل إلا بالاستثمار، والاستثمار لا يحدث إلا في ظل الاستقرار.. وهذا ما لم يتم، وهو ما يعكس أن قائدي الحراك لم يكن يهمهم الحوار والاستجابة الحكومية لمطالب الحراك الريفي الذي كان فوق ما تسمح به حركة اجتماعية تحولت مطالبها إلى حركة سياسية تملي على

الدولة الشروط والحلول، وحين يصل وقت الجد لتنفيذ الإصلاحات، تتم المزايدة عليها بشعارات غير بريئة.. حيث أن الحديث عن سلمية الحراك الاجتماعي هو فقط من جهة واحدة، جهة الدولة التي ضبطت نفسها بشكل غير مسبوق، وتعرضت عناصر الأمن لهجومات عنيفة، وتم حرق مقر سكنى رجال الأمن والحافلات... وما نشر بالأمس حول أحداث إمزورن يبرز أن السلمية هي مرحلة أولى فقط في حراك الحسيمة، حيث يتم الآن الانتقال إلى السرعة القصوى .

لو كان ناصر زفزافي بالفعل مهتم بما يريده السكان الذين لم يكونوا كلهم مع الحراك الشعبي، (إذ بعملية حسابية بسيطة، فساكنة مدينة الحسيمة يصلون إلى حوالي 58 ألف نسمة، وأكبر مسيرة خرجت إلى الشارع وبتقديرات المنظمين المبالغ فيها جدا، يقولون خروج 20 ألف نسمة في أكبر مسيرة أسبوع قبل اعتقاله شارك فيها عدة أفراد خارج المدينة ) رغم أن الساحة التي تم فيها الاحتجاج لا تتسع لنصف هذا العدد، وحتى بمجاراة هذه الأرقام الفلكية، فإن 38 ألف من الساكنة، أي ثلثي الشارع الحسيمي لم يكن يشارك لا في مظاهرة ولا في وقفة احتجاجية.. لو كان ناصر زفزافي بالفعل مهتما بما يريده السكان لقبل الجلوس مع الوفد الحكومي، ولتم إعطاء مهلة لرؤية مدى التقدم

في إنجاز المشاريع، لكن ناصر استسلم لشيء غامض قد تكشف عنه الأيام القادمة، كل شيء فيه محتمل سوى مراعاة استقرار المنطقة ومراعاة مصالح ساكنتها.

بدأ الجسد البطولي لناصر زفزافي يكبر خارج وزنه الحقيقي كشاب محدود التعليم، بغير تكوين عالي ولا متوسط، حتى وصل به الأمر إلى الدخول- في سابقة في التاريخ المغربي- إلى مسجد ونزع الميكروفون من يد الخطيب، وهنا نفذ صبر الدولة، لأن مؤسساتها تتعرض للإهانة والتجريح، لذلك أصدرت النيابة العامة أمرا بإلقاء القبض على ناصر زفزافي ومن معه، وهنا اختبأ الشاب الذي كان يقدم نفسه كرمز قابل للاستشهاد من أجل مبادئه، مثل الفأر في جحره، إلى أن وصلت إليه أيادي رجال الأمن، وتم تقديمه إلى العدالة..

هناك اتهامات ثقيلة تنتظر ناصر زفزافي، والكلمة الآن للقضاء الذي وحده المؤهل في إطار احترام القانون وشروط المحاكمة العادلة ليبرز ما إذا كان ناصر زفزافي بريئا من تهم جد ثقيلة، أو متورطا يستحق الإدانة، هل كان ناصر يتلقى أموالا أجنبية، هل كان ينسق مع جهات من خارج الوطن؟ هل كان يحرض سرا على ضرب استقرار المملكة وحمل شعارات انفصالية...؟ هذا كله اليوم بيد العدالة التي لها وحدها الحق في فرز الخيط الأبيض من الخيط الأسود بناء على الدلائل الدامغة المتوفرة لديها

لكن لننتبه لما صرح به المحامي عبد الصادق البشتاوي بعد أن كان قد تم نقل الشاب جلول ومن معه إلى الحسيمة ثم طالبت النيابة العامة بإعادتهم إلى الدار البيضاء بعد بروز معطيات جديدة في القضية، حيث صرح عنصر الدفاع قائلا:" هناك تهم ثقيلة تنتظرهم"، والنيابة العامة لا يمكن أن تحرك ملفا فارغا بلا أدلة ولا براهين وحجج مادية يمكن أن تقنع المحكمة.. علينا انتظار ما سيقوله القضاء وآنذاك ممكن الحكم على الزفزافي ومن معه.