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وسائل إعلام هندية تذيع خبر وفاة شاروخان وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 3 يونيو 2017 / 22:34 وسائل إعلام هندية تذيع خبر وفاة شاروخان وهذه هي التفاصيل | ثقافة و فنون
وسائل إعلام هندية تذيع خبر وفاة شاروخان وهذه هي التفاصيل
نتج عن ترويج خبر تحطم طائرة فرنسية كانت متوجهة إلى فرنسا أمس الجمعة إلى انتشار خبر وفاة النجم الهندي شاروخان، حيث كشفت مصادر فرنسية أنه كان على مثنها هو وفريق عمله.

شوف تيفي

نتج عن ترويج خبر تحطم طائرة فرنسية كانت متوجهة إلى فرنسا أمس الجمعة إلى انتشار خبر وفاة النجم الهندي شاروخان، حيث كشفت مصادر فرنسية أنه كان على مثنها هو وفريق عمله.

هذه الإشاعة لم تتوقف هنا بل انتشرت كالنار في الهشيم في وسائل الإعلام الهندية، قبل أن تتدخل شرطة مومباي وتتصل بشاروخان، الذي أكد لها أنه بصحة جيدة ولم يستقل أصلا أية طائرة متوجهة لفرنسا.

بدأت انتشار الإشاعة عندما أعلن موقع فرنسي على الانترنت وفاة النجم الهندي في حادث تحطم طائرة في باريس. والأمر الأسوأ هو أن هذه التقارير المزيفة ادعت أيضا أن الطيران المدني الفرنسي أصدر بيانا "يؤكد أن الطائرة لم تتمكن من الهبوط وأن السلطات تحقق في الأمر".

وقد ذكرت وسائل إعلام هندية أيضا نبأ مقتل الممثل شاروخان مع سبعة آخرين عندما كانوا على متن طائرة خاصة في طريقها إلى باريس حيث تحطمت نتيجة الطقس العاصف.

يشار إلى أن خبر الوفاة نتج عنه فوضى كبيرة في الهند، ولكن لحسن الحظ، تحركت شرطة مومباي فور تلقي الخبر، واستطاعت أن تتواصل مع شاروخان.
في السياق ذاته، نجا شاروخان من حادث شبه مميت بعدما انهار جزء من السقف في موقع تصوير أحدث أفلامه، ولكنه نجا دون أن يصاب بأذى. بحسب صحيفة "مومباي ميرور".

‫شوف تيفي

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شاروخان وفاة فرنسا شرطة

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