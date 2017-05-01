فيديو جد صادم: متسكعون كيتشمكرو نهار رمضان وكيتربصو بالقطارات بدرب السلطان بالبيضاء ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بمقطع فيديو، قيل إن فصوله، تم تصويرها يومه السبت، بالسكة الحديدية الموجودة بعمالة درب السلطان وبالتحديد بالقرب من كراج علال بالبيضاء، يوثق لحظة قيام متسكعين برشق قطار بالحجارة

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" بمقطع فيديو، قيل إن فصوله، تم تصويرها يومه السبت، بالسكة الحديدية الموجودة بعمالة درب السلطان وبالتحديد بالقرب من كراج علال بالبيضاء، يوثق لحظة قيام متسكعين برشق قطار بالحجارة لأسباب تبقى مجهولة.

وحسب ملتقط فصول هذا الفيديو، فقد كشف خلال حديثه بالموازاة مع توثيقه لما يحدث بعدسة هاتفه النقال، أن الأمر يتعلق بمدمني مخدر "السليسيون"، يقومون باعتراض سبيل القطارات، لرشقها بالحجارة، معبرا عن غضبه واستيائه الشديد من خطورة ما يقع، خاصة أن السكة قريبة من القصر الملكي.