 فيديو جد صادم: متسكعون كيتشمكرو نهار رمضان وكيتربصو بالقطارات بدرب السلطان بالبيضاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

طاح فالفخ:لموت ديالا الضحك مع أبرز لاعب في الدفاع الحسني الجديدي مع هاذ الموقف..شوفو أشنو وقع ليه | بووز

طاح فالفخ:لموت ديالا الضحك مع أبرز لاعب في الدفاع الحسني الجديدي مع هاذ الموقف..شوفو أشنو وقع ليه

فيديو جد صادم: متسكعون كيتشمكرو نهار رمضان وكيتربصو بالقطارات بدرب السلطان بالبيضاء | حوادث و حقوق

فيديو جد صادم: متسكعون كيتشمكرو نهار رمضان وكيتربصو بالقطارات بدرب السلطان بالبيضاء

فيها السُكر و منين شربات الماء هْجمو عليها فرمضان وهاشنو دارو ليها..هاذشي وقع اليوم فكازا | حوادث و حقوق

فيها السُكر و منين شربات الماء هْجمو عليها فرمضان وهاشنو دارو ليها..هاذشي وقع اليوم فكازا

الحاج يونس يطلق النار على صاحبة عندو الزين و يصفها بـالكذابة | ثقافة و فنون

''الحاج يونس'' يطلق النار على صاحبة ''عندو الزين'' و يصفها بـ''الكذابة''

بالفيديو..لحظة وصول الزفزافي إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء..شوفو كيفاش جابوه | بووز

بالفيديو..لحظة وصول الزفزافي إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء..شوفو كيفاش جابوه

بالصورة :الفايسبوك يذكر المغاربة بمواعيد الإفطار خلال شهر رمضان | نت 2.0

بالصورة :"الفايسبوك" يذكر المغاربة بمواعيد الإفطار خلال شهر رمضان

بالصور..تدريبات مشتركة بين قوات تابعة للأمن الوطني وعناصر من المارينز الأمريكي | بوليتيك

بالصور..تدريبات مشتركة بين قوات تابعة للأمن الوطني وعناصر من المارينز الأمريكي

عاجل: توقيف مستشار برلماني هدد بإسقاط الحكومة الحالية | دولي

عاجل: توقيف مستشار برلماني هدد بإسقاط الحكومة الحالية

والدة ناصر الزفزافي تقود مسيرة سلمية بالحسيمة | حوادث و حقوق

والدة ''ناصر الزفزافي'' تقود مسيرة سلمية بالحسيمة

الزفزافي وزراع الفتنة بيننا

فيديو جد صادم: متسكعون كيتشمكرو نهار رمضان وكيتربصو بالقطارات بدرب السلطان بالبيضاء

بتاريــخ : 3 يونيو 2017 / 20:02 فيديو جد صادم: متسكعون كيتشمكرو نهار رمضان وكيتربصو بالقطارات بدرب السلطان بالبيضاء | حوادث و حقوق
فيديو جد صادم: متسكعون كيتشمكرو نهار رمضان وكيتربصو بالقطارات بدرب السلطان بالبيضاء
توصلت ''شوف تيفي'' بمقطع فيديو، قيل إن فصوله، تم تصويرها يومه السبت، بالسكة الحديدية الموجودة بعمالة درب السلطان وبالتحديد بالقرب من كراج علال بالبيضاء، يوثق لحظة قيام متسكعين برشق قطار بالحجارة

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" بمقطع فيديو، قيل إن فصوله، تم تصويرها يومه السبت، بالسكة الحديدية الموجودة بعمالة درب السلطان وبالتحديد بالقرب من كراج علال بالبيضاء،  يوثق لحظة قيام متسكعين برشق قطار بالحجارة لأسباب تبقى مجهولة.

وحسب ملتقط فصول هذا الفيديو، فقد كشف خلال حديثه بالموازاة مع توثيقه لما يحدث بعدسة هاتفه النقال، أن الأمر يتعلق بمدمني مخدر "السليسيون"، يقومون باعتراض سبيل القطارات، لرشقها بالحجارة، معبرا عن غضبه واستيائه الشديد من خطورة ما يقع، خاصة أن السكة قريبة من القصر الملكي.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي السليسيون القطارات درب السلطان البيضاء

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

فيها السُكر و منين شربات الماء هْجمو عليها فرمضان وهاشنو دارو ليها..هاذشي وقع اليوم فكازا | حوادث و حقوق

فيها السُكر و منين شربات الماء هْجمو عليها فرمضان وهاشنو دارو ليها..هاذشي وقع اليوم فكازا

والدة ناصر الزفزافي تقود مسيرة سلمية بالحسيمة | حوادث و حقوق

والدة ''ناصر الزفزافي'' تقود مسيرة سلمية بالحسيمة

عاجل.. مرة أخرى: الترمضينة تتسبب في جريمة قتل مُروعة بطنجة | حوادث و حقوق

عاجل.. مرة أخرى: الترمضينة تتسبب في جريمة قتل مُروعة بطنجة

عاجل ورسميا...إحالة رفاق الزفزافي على سجن عكاشة بالدار البيضاء بتهمة المس بالسلامة الداخلية للدولة | حوادث و حقوق

عاجل ورسميا...إحالة رفاق الزفزافي على سجن عكاشة بالدار البيضاء بتهمة ''المس بالسلامة الداخلية للدولة''

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

لأول مرة و بالفيديو..كواليس زفاف للا لعروسة بمراكش‎ | قنوات أخرى
منذ 3 ساعات

لأول مرة و بالفيديو..كواليس زفاف للا لعروسة بمراكش‎

بث مباشر جديد لرامز تحت الارض | قنوات أخرى

بث مباشر جديد لرامز تحت الارض

بالفيديو..بنكيران يرد على الزفزافي وها شنو قال على الناس لي حرقو جوازات سفرهم‎ | قنوات أخرى

بالفيديو..بنكيران يرد على الزفزافي وها شنو قال على الناس لي حرقو جوازات سفرهم‎

التلميذ الذي حاول الانتحار في امتحان الأولى باكالوريا يكشف من قلب المستشفى سبب إقدامه على الانتحار..تعداو عليا و حكروني حيث خاصهم يحصلو 1000 حالة غش | بــووز

التلميذ الذي حاول الانتحار في امتحان الأولى باكالوريا يكشف من قلب المستشفى سبب إقدامه على الانتحار..تعداو عليا و حكروني حيث خاصهم يحصلو 1000 حالة غش

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

طاح فالفخ:لموت ديالا الضحك مع أبرز لاعب في الدفاع الحسني الجديدي مع هاذ الموقف..شوفو أشنو وقع ليه | بووز
منذ 47 دقيقة

طاح فالفخ:لموت ديالا الضحك مع أبرز لاعب في الدفاع الحسني الجديدي مع هاذ الموقف..شوفو أشنو وقع ليه

فيديو جد صادم: متسكعون كيتشمكرو نهار رمضان وكيتربصو بالقطارات بدرب السلطان بالبيضاء | حوادث و حقوق

فيديو جد صادم: متسكعون كيتشمكرو نهار رمضان وكيتربصو بالقطارات بدرب السلطان بالبيضاء

فيها السُكر و منين شربات الماء هْجمو عليها فرمضان وهاشنو دارو ليها..هاذشي وقع اليوم فكازا | حوادث و حقوق

فيها السُكر و منين شربات الماء هْجمو عليها فرمضان وهاشنو دارو ليها..هاذشي وقع اليوم فكازا

الحاج يونس يطلق النار على صاحبة عندو الزين و يصفها بـالكذابة | ثقافة و فنون

''الحاج يونس'' يطلق النار على صاحبة ''عندو الزين'' و يصفها بـ''الكذابة''

﻿ ﻿
اليوم 13:41 GMT

عاجل: البوليسية لي حصلها راجلها البوليسي كتخونو مع صاحبو حكمو عليها بعامين و نص ديال الحبس

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.