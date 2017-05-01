فيها السُكر و منين شربات الماء هْجمو عليها فرمضان وهاشنو دارو ليها..هاذشي وقع اليوم فكازا ﻿

وجدت فتاة شابة تبلغ من العمر 26 سنة نفسها محاصرة قبل قليل من مساء يومه السبت من طرف 3 شباب بعدما عمدوا على الاعتداء عليها مُوجهين لها عبارات الشتم و السب.

شوف تيفي:م غ



وجدت فتاة شابة تبلغ من العمر 26 سنة نفسها محاصرة قبل قليل من مساء يومه السبت من طرف 3 شباب بعدما عمدوا على الاعتداء عليها مُوجهين لها عبارات الشتم و السب.



و تعود تفاصيل الواقعة عندما لمح شاب ، فتاة كانت متوقفة بسيارتها في إشارة المرور بحي اسباتة بالدار البيضاء و هي تشرب الماء في رمضان، ليقصدها رفقة صديقين و ينهال عليها بعبارات السب و الشتم تطورت إلى حد الاعتداء عليها بالضرب.



و لم يترك الشباب الفرصة للفتاة لكي تبرر موقفها ،حيث علمنا فيما بعد و بعد تدخل المارة أن الأخيرة مصابة بداء السكري و كانت مُجبرة على شرب الماء.