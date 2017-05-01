''الحاج يونس'' يطلق النار على صاحبة ''عندو الزين'' و يصفها بـ''الكذابة'' ﻿

شوف تيفي :
أطلق الملحن المغربي "الحاج يونس" النار على صاحبة "عندو الزين" النجمة "أسماء لمنور" , بسبب ما أسماه الملحن المغربي تنكرا و كذبا عندما وُجه لها سؤال حول بدايتها الفنية , بعدما حلت ضيفة على البرنامج الترفيهي "رشيد شو" و الذي تبثه القناة الثانية "دوزيم".
و نشر الفنان المغربي "الحاج يونس" عبر حسابه الشخصي على الفايسيوك شريط مسجل عبارة عن حلقة من برنامج فني تقدمه النجمة المغربي "خديجة أسد" , يؤكد أن "الحاج يونس" له الفضل في اكتشاف صوت و موهبة "أسماء لمنور" , علق عليه "للتذكير فحسب يا أسماء, في جوابك على سؤال أخي رشيد و" برنامج رشيد شو" الحلقة الأخيرة ليوم أمس و الذي غردت فيه خارج السرب عند سؤاله لك حول بدايتك و إحتضانك... عندها اختلط عليك الأمر و كان ردك لا علاقة له بالسؤال المطروح مجيبة أني لست ملحن . عجييييب".
و طالب "الحاج يونس" خلال تدوينته النارية , من الجميع مشاهدة هذا الشريط القصير كحجة ليعرف الجميع من هو" الكذااااااب " حسب تعبيره.
حيث سرد الملحن المغربي عدد من التساؤلات على متتبعي صفحته الرسمية كان أبرزها: "من كان ملحن معتمد بالجوق الملكي, ومن لحن للفنانة و النجمة المصرية نادية مصطفى في إبان جلوسها على عرش الطرب , و تساءل "الحاج يونس" كذلك عن من لحن للنجمة الكبيرة سميرة سعيد و لطيفة رأفت و حياة الإدريسي و صاحبة الصوت الرائع ذو المساحة العريضة نادية أيوب و للمطرب الكبير إسماعيل أحمد , كاتبا
"اللهم إذا كنت أنت لا تعترفين بهؤلاء العمالقة و هذا رأيك, طبعا كل هاته الأسماء و بشهادة الجميع لا زالت تحتفظ بقيمتها إلى يومنا هذا و بمستواها الطربي النظيف أضيفي على هاته الأسماء تعاملي أيضا كملحن مع عدة نجوم مغاربة و سوريين و اللائحة طويلة , موجها الخطاب لـ"لمنور" ,هل ملحن موسيقى تصويرية للأفلام ليس بملحن ".
و أضاف " الحاج يونس" خلال ذات التدوينة "أن تربيتي و أخلاقي و أصلي لا يسمحون لي بأن أهاجم أو أتنكر لأي كان بداية من أساتذتي الكرام إلى تلاميذتي . الكل يعرف كيف أتعامل مع الآخر و أخص بالذكر أنت ، أنت من احتضنت بعز و كأنك فلذة كبدي ووالدك العزيز على قلبي شاهد إثباث على ما أقول ".
و ختم "الحاج يونس" تدوينته بـ" و إذا كان ما قلته كذب فآتيني بدليل أو أنشريه ، و إذا عدتم عدنا.
أيتها المعنية بالأمر أقول لك أن حبل الكذب قصييير".
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