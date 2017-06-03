بالصورة :"الفايسبوك" يذكر المغاربة بمواعيد الإفطار خلال شهر رمضان ﻿

في بادرة رائعة بمناسبة شهر رمضان الكريم, أطلقت إدارة موقع التواصل الاجتماعي ''فيس بوك'' خدمة جديدة تعرض موعد الأذان وصلاة المغرب بعدد من مدن المملكة.

شوف تيفي:

في بادرة رائعة بمناسبة شهر رمضان الكريم, أطلقت إدارة موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" خدمة جديدة تعرض موعد الأذان وصلاة المغرب بعدد من مدن المملكة.



وتأتي هذه الخدمة في سياق سلسلة الخدمات التي يقدمها الفايسبوك في شهر رمضان على غرار عدد من المناسبات و الأعياد , حيث يعرف الشهر الكريم تدفق عدد كبير من المستخدمين لهذا الموقع إذ يعرف استخدام الموقع نموا كبيراً بنسبة 5 في المائة مقارنة مع باقي شهور السنة، وهو ما يعني زيادة تقدر بحوالي 57.6 مليون ساعة إضافية يقضونها في رمضان.

وتظهر خاصية الآذان الجديدة في أعلى شاشة الهاتف في نفس المساحة التي يقترح فيها فيسبوك عرض آخر المستجدات والمعلومات التي يرى فيها أنها مفيدة للمستخدم, وأضاف الموقع الذي يعد الأكثر استخداما في العالم، رسم مسجد إلى جانب موعد غروب الشمس الذي يحدد عند المسلمين وقت صلاة المغرب و موعد الإفطار.