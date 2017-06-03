 بالصورة :"الفايسبوك" يذكر المغاربة بمواعيد الإفطار خلال شهر رمضان ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

طاح فالفخ:لموت ديالا الضحك مع أبرز لاعب في الدفاع الحسني الجديدي مع هاذ الموقف..شوفو أشنو وقع ليه | بووز

طاح فالفخ:لموت ديالا الضحك مع أبرز لاعب في الدفاع الحسني الجديدي مع هاذ الموقف..شوفو أشنو وقع ليه

فيديو جد صادم: متسكعون كيتشمكرو نهار رمضان وكيتربصو بالقطارات بدرب السلطان بالبيضاء | حوادث و حقوق

فيديو جد صادم: متسكعون كيتشمكرو نهار رمضان وكيتربصو بالقطارات بدرب السلطان بالبيضاء

فيها السُكر و منين شربات الماء هْجمو عليها فرمضان وهاشنو دارو ليها..هاذشي وقع اليوم فكازا | حوادث و حقوق

فيها السُكر و منين شربات الماء هْجمو عليها فرمضان وهاشنو دارو ليها..هاذشي وقع اليوم فكازا

الحاج يونس يطلق النار على صاحبة عندو الزين و يصفها بـالكذابة | ثقافة و فنون

''الحاج يونس'' يطلق النار على صاحبة ''عندو الزين'' و يصفها بـ''الكذابة''

بالفيديو..لحظة وصول الزفزافي إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء..شوفو كيفاش جابوه | بووز

بالفيديو..لحظة وصول الزفزافي إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء..شوفو كيفاش جابوه

بالصورة :الفايسبوك يذكر المغاربة بمواعيد الإفطار خلال شهر رمضان | نت 2.0

بالصورة :"الفايسبوك" يذكر المغاربة بمواعيد الإفطار خلال شهر رمضان

بالصور..تدريبات مشتركة بين قوات تابعة للأمن الوطني وعناصر من المارينز الأمريكي | بوليتيك

بالصور..تدريبات مشتركة بين قوات تابعة للأمن الوطني وعناصر من المارينز الأمريكي

عاجل: توقيف مستشار برلماني هدد بإسقاط الحكومة الحالية | دولي

عاجل: توقيف مستشار برلماني هدد بإسقاط الحكومة الحالية

والدة ناصر الزفزافي تقود مسيرة سلمية بالحسيمة | حوادث و حقوق

والدة ''ناصر الزفزافي'' تقود مسيرة سلمية بالحسيمة

الزفزافي وزراع الفتنة بيننا

بالصورة :"الفايسبوك" يذكر المغاربة بمواعيد الإفطار خلال شهر رمضان

بتاريــخ : 3 يونيو 2017 / 19:38 بالصورة :الفايسبوك يذكر المغاربة بمواعيد الإفطار خلال شهر رمضان | نت 2.0
بالصورة :"الفايسبوك" يذكر المغاربة بمواعيد الإفطار خلال شهر رمضان
في بادرة رائعة بمناسبة شهر رمضان الكريم, أطلقت إدارة موقع التواصل الاجتماعي ''فيس بوك'' خدمة جديدة تعرض موعد الأذان وصلاة المغرب بعدد من مدن المملكة.

شوف تيفي:

في بادرة رائعة بمناسبة شهر رمضان الكريم, أطلقت إدارة موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" خدمة جديدة تعرض موعد الأذان وصلاة المغرب بعدد من مدن المملكة.

وتأتي هذه الخدمة في سياق سلسلة الخدمات التي يقدمها الفايسبوك في شهر رمضان على غرار عدد من المناسبات و الأعياد , حيث يعرف الشهر الكريم تدفق عدد كبير من المستخدمين لهذا الموقع إذ يعرف استخدام الموقع نموا كبيراً بنسبة 5 في المائة مقارنة مع باقي شهور السنة، وهو ما يعني زيادة تقدر بحوالي 57.6 مليون ساعة إضافية يقضونها في رمضان.

وتظهر خاصية الآذان الجديدة في أعلى شاشة الهاتف في نفس المساحة التي يقترح فيها فيسبوك عرض آخر المستجدات والمعلومات التي يرى فيها أنها مفيدة للمستخدم, وأضاف الموقع الذي يعد الأكثر استخداما في العالم، رسم مسجد إلى جانب موعد غروب الشمس الذي يحدد عند المسلمين وقت صلاة المغرب و موعد الإفطار.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

مارك شوف تيفي خاصية الآذان فيس بوك موقع التواصل الاجتماعي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

ردوا بالكم.. رسالة خبيثة على الواتساب تكشف أسراركم | نت 2.0

ردوا بالكم.. رسالة خبيثة على الواتساب تكشف أسراركم

عاجل ورسميا..هذا هو موعد وصول هاتف نوكيا الأسطوري 3310 إلى الأسواق المغربية | نت 2.0

عاجل ورسميا..هذا هو موعد وصول هاتف نوكيا الأسطوري ''3310'' إلى الأسواق المغربية

بالصورة..حجب مواقع قنوات الجزيرة القطرية ومواقع الصحف القطرية | نت 2.0

بالصورة..حجب مواقع قنوات الجزيرة القطرية ومواقع الصحف القطرية

عاجل: الهجوم الإلكتروني العالمي يصل المغرب وهذا ما قام به الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي | نت 2.0

عاجل: الهجوم الإلكتروني العالمي يصل المغرب وهذا ما قام به الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

لأول مرة و بالفيديو..كواليس زفاف للا لعروسة بمراكش‎ | قنوات أخرى
منذ 3 ساعات

لأول مرة و بالفيديو..كواليس زفاف للا لعروسة بمراكش‎

بث مباشر جديد لرامز تحت الارض | قنوات أخرى

بث مباشر جديد لرامز تحت الارض

بالفيديو..بنكيران يرد على الزفزافي وها شنو قال على الناس لي حرقو جوازات سفرهم‎ | قنوات أخرى

بالفيديو..بنكيران يرد على الزفزافي وها شنو قال على الناس لي حرقو جوازات سفرهم‎

التلميذ الذي حاول الانتحار في امتحان الأولى باكالوريا يكشف من قلب المستشفى سبب إقدامه على الانتحار..تعداو عليا و حكروني حيث خاصهم يحصلو 1000 حالة غش | بــووز

التلميذ الذي حاول الانتحار في امتحان الأولى باكالوريا يكشف من قلب المستشفى سبب إقدامه على الانتحار..تعداو عليا و حكروني حيث خاصهم يحصلو 1000 حالة غش

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

طاح فالفخ:لموت ديالا الضحك مع أبرز لاعب في الدفاع الحسني الجديدي مع هاذ الموقف..شوفو أشنو وقع ليه | بووز
منذ 48 دقيقة

طاح فالفخ:لموت ديالا الضحك مع أبرز لاعب في الدفاع الحسني الجديدي مع هاذ الموقف..شوفو أشنو وقع ليه

فيديو جد صادم: متسكعون كيتشمكرو نهار رمضان وكيتربصو بالقطارات بدرب السلطان بالبيضاء | حوادث و حقوق

فيديو جد صادم: متسكعون كيتشمكرو نهار رمضان وكيتربصو بالقطارات بدرب السلطان بالبيضاء

فيها السُكر و منين شربات الماء هْجمو عليها فرمضان وهاشنو دارو ليها..هاذشي وقع اليوم فكازا | حوادث و حقوق

فيها السُكر و منين شربات الماء هْجمو عليها فرمضان وهاشنو دارو ليها..هاذشي وقع اليوم فكازا

الحاج يونس يطلق النار على صاحبة عندو الزين و يصفها بـالكذابة | ثقافة و فنون

''الحاج يونس'' يطلق النار على صاحبة ''عندو الزين'' و يصفها بـ''الكذابة''

﻿ ﻿
اليوم 13:41 GMT

عاجل: البوليسية لي حصلها راجلها البوليسي كتخونو مع صاحبو حكمو عليها بعامين و نص ديال الحبس

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.