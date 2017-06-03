 بالصور..تدريبات مشتركة بين قوات تابعة للأمن الوطني وعناصر من المارينز الأمريكي ﻿
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بالصور..تدريبات مشتركة بين قوات تابعة للأمن الوطني وعناصر من المارينز الأمريكي

بتاريــخ : 3 يونيو 2017 / 19:36 بالصور..تدريبات مشتركة بين قوات تابعة للأمن الوطني وعناصر من المارينز الأمريكي | بوليتيك
بالصور..تدريبات مشتركة بين قوات تابعة للأمن الوطني وعناصر من المارينز الأمريكي
كشفت صفحة فايسبوكية تحمل اسم ''القوات الخاصة المغربية، يومه السبت، عن تنظيم تدريبات مشتركة بين قوات أمنية مغربية وعناصر من القوات العسكرية البحرية الأمريكية المعروفة اختصارا بـ ''المارينز''.

"شوف تيفي"

كشفت صفحة فايسبوكية تحمل اسم "القوات الخاصة المغربية، يومه السبت، عن تنظيم تدريبات مشتركة بين قوات أمنية مغربية وعناصر من القوات العسكرية البحرية الأمريكية المعروفة اختصارا بـ "المارينز".

وأكدـ الصفحة المهتمة بالشؤون العسكرية والأمنية بالمغرب، أن هذه التدريبات التي أجريت أخيرا، كانت بين عناصر من المارينز الأمريكي والفرقة المركزية للتدخل BCI التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.

تجدر الإشارة إلى أن الفرقة الأمنية المغربية المذكورة، تعتبر من بين أهم الفرق بالمغرب، وقد شاركت في مجموعة من التدخلات المهمة التي ساهمت في مكافحة الجريمة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المارينز الشؤون العسكرية الفرقة الأمنية

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