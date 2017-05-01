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والدة ''ناصر الزفزافي'' تقود مسيرة سلمية بالحسيمة

بتاريــخ : 3 يونيو 2017 / 19:09 والدة ناصر الزفزافي تقود مسيرة سلمية بالحسيمة | حوادث و حقوق
والدة ''ناصر الزفزافي'' تقود مسيرة سلمية بالحسيمة
صرحت خليفة زعيم حراك-الريف نوال بنعيسى من خلال فيديو على صفحتها بالفايسبوك، أن والدة المعتقل ''ناصر الزفزافي'' ستقود مساء اليوم مسيرة إحتجاجية نسائية سلمية بمدينة الحسيمة، لإطلاق سراح المعتقلين على

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صرحت خليفة زعيم حراك-الريف نوال بنعيسى من خلال فيديو على صفحتها بالفايسبوك، أن والدة المعتقل "ناصر الزفزافي" ستقود مساء اليوم مسيرة إحتجاجية نسائية سلمية بمدينة الحسيمة، لإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الأحداث التي عرفتها المنطقة.

وأضافت "نوال بن عيسى" في تصريحها المباشر، أن أم "ناصر الزفزافي" ستتقدم المسيرة التي ستنظم مساء اليوم إلى جانب جميع أمهات المعتقلين للمطالبة بإطلاق سراحهم، خاصة بعد إحالة ملفهم بشكل كامل على الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بمدينة الدار البيضاء.

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