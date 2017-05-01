في أول خروج له ..''ناصر الزفزافي'':''وقف حراك- الريف ليس بيدي'' ولست إنفصاليا ﻿

أكد عضو بهيئة الدفاع عن معتقلي الريف، في إتصال مع ''شوف تيفي'' أن محاميان إلتقيا ''ناصر الزفزافي'' عشية اليوم، بالمقر الرئيسي للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء.

شوف تيفي:

أكد عضو بهيئة الدفاع عن معتقلي الريف، في إتصال مع "شوف تيفي" أن محاميان إلتقيا "ناصر الزفزافي" عشية اليوم، بالمقر الرئيسي للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء.



وصرح المحامي "سعيد بن حماني" أن "ناصر الزفزافي" تحدث عن ظروف إعتقاله من طرف كومندو خاص بنواحي مدينة الحسيمة، حيث أكد "الزفزافي" أن ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تعاملوا معه بشكل إنساني وعادي

وأوضح "بن حماني" أن أول كلمة قالها "ناصر الزفزافي" سواء للمحققين أو لهم كهيئة دفاع، "بأن حراك- الريف ملك لجميع الريفيين وليس لناصر الزفزافي" مصرحا بالقول" وقف حراك-الريف ليس بيدي"، وأن المطالب التي رفعوها هي إجتماعية وإقتصادية.



وحسب بن حماني "فناصر الزفزافي" شدد على أن حراك- الريف مطالبه إجتماعية وإقتصادية محضة ولاعلاقة لها بالإنفصال.