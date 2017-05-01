مصرع جنديين جزائريين في انفجار بالجزائر و هذه هي التفاصيل ﻿

لقي جنديان جزائريان اليوم السبت مصرعهما, في منطقة ''بئر العاتر'' بولاية ''تبسة'' التي تبعد عن الحدود مع تونس بـ 600 كلم جنوب شرق الجزائر, بعد انفجار قنبلة يدوية الصنع بحسب ما أفاد مصدر أمني لوكالة ''فرانس

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لقي جنديان جزائريان اليوم السبت مصرعهما, في منطقة "بئر العاتر" بولاية "تبسة" التي تبعد عن الحدود مع تونس بـ 600 كلم جنوب شرق الجزائر, بعد انفجار قنبلة يدوية الصنع بحسب ما أفاد مصدر أمني لوكالة "فرانس بريس".



و أكدت المصادر ذاتها أن أربعة جنود آخرين أصيبوا بجروح جراء ذات الحادث , حيث تم زرع قنبلة يدوية في الطريق الذي يربط بين "نقرين" و"بئر العاتر" و الذي مرت منه دورية للجيش.



وتم نقل الجرحى إلى مستشفى"بئر العاتر" الذي يقع على بعد 15 كلم من الحدود التونسية، التي تشهد وجودا عسكريا مكثفا, كما تخضع هذه المنطقة شبه الصحراوية لمراقبة جوية من الجيش الجزائري.