خطأ بإحدى الآيات القرآنية في امتحانات الأولى باكالوريا يُثير زوبعة في الفايسبوك ﻿

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر
تداول عدد من رواد الفضاء الأزرق الفايسبوك صورة لورقة امتحانات الأولى باكالوريا لهذه السنة في مادة التربية الإسلامية , تحتوي على خطأ فادح في إحدى الآيات القرآنية قيل أنها تعود لأكاديمية جهة "سوس ماسة" .
و أشار عدد من الفايسيوكيين إلى أن واضعي امتحان التربية الإسلامية ارتكبوا خطأ فادحا بعد بثر عبارة "عدوا" من الآية القرآنية عندما كتبوا "إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ مُّبِينًا" , عوض "إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا" , وهو الأمر الذي خلق بلبلة داخل مقر الامتحان بسبب الارتباك الذي انتاب المرشحين بعدما اختلطت عليهم الأوراق في فهم السؤال بالشكل المطلوب .
و أكد النشطاء أن التلاميذ نبهوا اللجنة المكلفة بالحراسة إلى موضوع هذا الخطأ غير أنه لم يتدخل أي شخص من أجل تصحيح السؤال و تدارك الخطأ حيث عبروا عن استنكارهم للطرق التي أصبحت بعض الأكاديميات تتصرف بها مع مواضيع الامتحانات و التي تعتبر منعطفا معها في حياة المقبلين على اجتيازها.
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