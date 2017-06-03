خطأ بإحدى الآيات القرآنية في امتحانات الأولى باكالوريا يُثير زوبعة في الفايسبوك ﻿

تداول عدد من رواد الفضاء الأزرق الفايسبوك صورة لورقة امتحانات الأولى باكالوريا لهذه السنة في مادة التربية الإسلامية , تحتوي على خطأ فادح في إحدى الآيات القرآنية قيل أنها تعود لأكاديمية جهة ''سوس

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر

تداول عدد من رواد الفضاء الأزرق الفايسبوك صورة لورقة امتحانات الأولى باكالوريا لهذه السنة في مادة التربية الإسلامية , تحتوي على خطأ فادح في إحدى الآيات القرآنية قيل أنها تعود لأكاديمية جهة "سوس ماسة" .



و أشار عدد من الفايسيوكيين إلى أن واضعي امتحان التربية الإسلامية ارتكبوا خطأ فادحا بعد بثر عبارة "عدوا" من الآية القرآنية عندما كتبوا "إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ مُّبِينًا" , عوض "إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا" , وهو الأمر الذي خلق بلبلة داخل مقر الامتحان بسبب الارتباك الذي انتاب المرشحين بعدما اختلطت عليهم الأوراق في فهم السؤال بالشكل المطلوب .



و أكد النشطاء أن التلاميذ نبهوا اللجنة المكلفة بالحراسة إلى موضوع هذا الخطأ غير أنه لم يتدخل أي شخص من أجل تصحيح السؤال و تدارك الخطأ حيث عبروا عن استنكارهم للطرق التي أصبحت بعض الأكاديميات تتصرف بها مع مواضيع الامتحانات و التي تعتبر منعطفا معها في حياة المقبلين على اجتيازها.