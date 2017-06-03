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خطأ بإحدى الآيات القرآنية في امتحانات الأولى باكالوريا يُثير زوبعة في الفايسبوك

بتاريــخ : 3 يونيو 2017 / 17:47 خطأ بإحدى الآيات القرآنية في امتحانات الأولى باكالوريا يُثير زوبعة في الفايسبوك | مجتمع
خطأ بإحدى الآيات القرآنية في امتحانات الأولى باكالوريا يُثير زوبعة في الفايسبوك
تداول عدد من رواد الفضاء الأزرق الفايسبوك صورة لورقة امتحانات الأولى باكالوريا لهذه السنة في مادة التربية الإسلامية , تحتوي على خطأ فادح في إحدى الآيات القرآنية قيل أنها تعود لأكاديمية جهة ''سوس

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر

تداول عدد من رواد الفضاء الأزرق الفايسبوك صورة لورقة امتحانات الأولى باكالوريا لهذه السنة في مادة التربية الإسلامية , تحتوي على خطأ فادح في إحدى الآيات القرآنية قيل أنها تعود لأكاديمية جهة "سوس ماسة" .

و أشار عدد من الفايسيوكيين إلى أن واضعي امتحان التربية الإسلامية ارتكبوا خطأ فادحا بعد بثر عبارة "عدوا" من الآية القرآنية عندما كتبوا "إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ مُّبِينًا" , عوض "إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا" , وهو الأمر الذي خلق بلبلة داخل مقر الامتحان بسبب الارتباك الذي انتاب المرشحين بعدما اختلطت عليهم الأوراق في فهم السؤال بالشكل المطلوب .

و أكد النشطاء أن التلاميذ نبهوا اللجنة المكلفة بالحراسة إلى موضوع هذا الخطأ غير أنه لم يتدخل أي شخص من أجل تصحيح السؤال و تدارك الخطأ حيث عبروا عن استنكارهم للطرق التي أصبحت بعض الأكاديميات تتصرف بها مع مواضيع الامتحانات و التي تعتبر منعطفا معها في حياة المقبلين على اجتيازها.

‫شوف تيفي

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سوس ماسة شوف تيفي الأكاديميات التربية الإسلامية اللجنة المكلفة بالحراسة

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