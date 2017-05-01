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بتاريــخ : 3 يونيو 2017 / 17:37 عاجل.. مرة أخرى: الترمضينة تتسبب في جريمة قتل مُروعة بطنجة | حوادث و حقوق
عاجل.. مرة أخرى: الترمضينة تتسبب في جريمة قتل مُروعة بطنجة
شهد حي بنكيران بمدينة طنجة٬ قبل قليل٬ من يومه السبت، جريمة قتل مروعة، راح ضحيتها شاب تلقى طعنات من جاره بسبب وقوع خلاف بينهما.

"شوف تيفي"

شهد حي بنكيران بمدينة طنجة٬ قبل قليل٬ من يومه السبت، جريمة قتل مروعة، راح ضحيتها شاب تلقى طعنات من جاره بسبب وقوع خلاف بينهما.

 وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فإن الضحية البالغ من العمر قيد حياته 21 سنة، دخل في نقاش حاد مع جاره البالغ من العمر39 سنة، لتتطور الأمور بينهما إلى تبادل للضرب، ليقوم هذا الأخير بتوجيه مجموعة من الطعنات بواسطة سلاح أبيض من الحجم الكبير للضحية الذي سقط جثة هامدة غارقا في بحر من الدماء.

وأكد المصدر ذاته أن المصالح الأمنية حلت بمكان الجريمة، وفتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الجريمة، مشيرا إلى أن الأبحاث ما تزال جارية للكشف عن مكان تواجد القاتل الذي فر إلى وجهة غير معلومة، بينما تم نقل جثمان الضحية إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح بأمر من النيابة العامة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الجريمة مستودع الأموات حي بنكيران طنجة

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