عاجل: في هذه الأثناء وصول الزفزافي ورفاقه إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ﻿

علمت ''شوف تفي'' أن المعتقلين على خلفية حراك الريف، وصلوا في هذه الأثناء إلى مقر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء

شوف تيفي:

علمت "شوف تفي" أن المعتقلين على خلفية حراك الريف، وصلوا في هذه الأثناء إلى مقر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء

و حسب ما عاينت "شوف تيفي"، وصل المعتقلون على متن 5 سيارات للأمن الوطني، مؤازرين بهيئة الدفاع.

و ينتظر أن يمثل الموقوفين أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء،حسن مطار.