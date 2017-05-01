عاجل: في هذه الأثناء وصول الزفزافي ورفاقه إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ﻿

شوف تيفي:
علمت "شوف تفي" أن المعتقلين على خلفية حراك الريف، وصلوا في هذه الأثناء إلى مقر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
و حسب ما عاينت "شوف تيفي"، وصل المعتقلون على متن 5 سيارات للأمن الوطني، مؤازرين بهيئة الدفاع.
و ينتظر أن يمثل الموقوفين أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء،حسن مطار.
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