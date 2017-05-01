عاجل: نايضة في الحدود بين قطر و السعودية ﻿

أعلنت مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع القطرية عن إصابة ستة عناصر من القوات المسلحة القطرية أثناء قيامهم بواجبهم ضمن ''قوة الواجب القطرية المدافعة عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية''.

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أعلنت مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع القطرية عن إصابة ستة عناصر من القوات المسلحة القطرية أثناء قيامهم بواجبهم ضمن "قوة الواجب القطرية المدافعة عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية".

وأوضحت المديرية، في بيان بثته وكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم السبت، أن هذه الإصابات "وقعت في ظل قيام القوات المسلحة القطرية المرابطة في الحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية الشقيقة بواجبها البطولي والمستمر مع أشقائها في دحر قوات العدو عن أراضي المملكة".

وتشارك قوات قطرية ضمن قوات "التحالف العربي" بقيادة المملكة العربية السعودية في الحرب ضد الحوثيين وقوات الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح من أجل استعادة الشرعية في اليمن.