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عاجل...''ناصر الزفزافي'' يلتقي بهيئة الدفاع من داخل مقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء

بتاريــخ : 3 يونيو 2017 / 16:56 عاجل...ناصر الزفزافي يلتقي بهيئة الدفاع من داخل مقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء | حوادث و حقوق
عاجل...''ناصر الزفزافي'' يلتقي بهيئة الدفاع من داخل مقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء
علمت ''شوف تيفي'' أن عضوا بهيئة الدفاع عن معتقلي حراك- الريف، يجتمع في هذه اللحظات مع متزعم إحتجاجات الحسيمة ''ناصر الزفزافي'' المعتقل داخل مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن عضوا بهيئة الدفاع عن معتقلي حراك- الريف، يجتمع في هذه اللحظات مع متزعم إحتجاجات الحسيمة "ناصر الزفزافي" المعتقل داخل مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء.

وحسب مصدر خاص "لشوف تيفي" فالمحامي "م.أ" العضو بهيئة المحامين بالرباط، حصل على أول ترخيص من الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بمدينة الدار البيضاء قبل قليل، لزيارة المعتقل "ناصر الزفزافي" عشية اليوم السبت، حيث ولج المحامي مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لملاقاة "الزفزافي" الذي يجتمع معه في هذه اللحظات.

وعاينت "شوف تيفي" تعزيزات أمنية غير مسبوقة لسيارات الشرطة وقوات حفظ النظام، في محيط محكمة الإستئناف، والأبواب الرئيسية لها، حيث ينتظر قدوم معتقلي "حراك –الريف" خلال الدقائق القادمة من المقر الرئيسي للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

هذا، وصرح منسق هيئة دفاع معتقلي حراك الريف "سعيد بن حماني" "لشوف تيفي" صبيحة اليوم السبت، أن جميع المعتقلين ستتم إحالتهم على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بمدينة الدار البيضاء، بدل إستئنافية الحسيمة كما كان مقررا سابقا.

‫شوف تيفي

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الإستئناف المعتقلين الحسيمة الشرطة شوف تيفي

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