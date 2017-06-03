خطير و بالصور .. حادثة سير مروعة بالبيضاء وها شنو وقع ﻿

شوف تيفي:
شهد الطريق السيارة الرباط بين مدينة الدار البيضاء و المحمدية قبل قليل من يومه السبت على مستوى قنطرة "أولاد زيان" في اتجاه سيدي معروف , حادثة سير خطيرة بعد انقلاب سيارة رباعية الدفع على حافة الطريق السيارات , تسوقها سيدة مما أدى الى إصابتها بجروح خطيرة .
و ذكرت مصادر "شوف تيفي" أن سيارة الضحية تعرضت لمضايقة من إحدى السيارات التي كانت تسير بسرعة مهولة مما جعل السائقة تتفاجأ و تفقد السيطرة على مقود سيارتها التي زاغت عن الطريق لتصاب بكسر خطير على مستوى اليد و إصابات في كافة أنحاء الجسد .
و قد حلت عناصر الشرطة بعين المكان من أجل معاينة الحادث في حين تم نقل المصابة على عجل الى مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء من أجل تلقي العلاجات الضرورية.
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