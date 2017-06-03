عاجل و بالصور.. إستنفار أمني غير مسبوق بمحكمة الإستئناف بمدينة الدار البيضاء بسبب ''ناصر الزفزافي'' ﻿

يشهد محيط مقر محكمة الإستئناف بمدينة الدار البيضاء، في هذه الأثناء تواجدا مكثفا لجميع تلاوين الشرطة والأمن إستعدادا لمثول معتقلي حراك الريف على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف، مؤازرين

شوف تيفي



يشهد محيط مقر محكمة الإستئناف بمدينة الدار البيضاء، في هذه الأثناء تواجدا مكثفا لجميع تلاوين الشرطة والأمن إستعدادا لمثول معتقلي حراك الريف على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف، مؤازرين بهيئة دفاع تتشكل من ثلاث محامين إلى حدود هذه اللحظات.



وعاينت "شوف تيفي" تعزيزات أمنية غير مسبوقة لسيارات الشرطة وقوات حفظ النظام، في محيط محكمة الإستئناف، والأبواب الرئيسية لها، حيث ينتظر قدوم جميع معتقلي "حراك –الريف" بما فيهم "ناصر الزفزافي" خلال الدقائق القادمة من المقر الرئيسي للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.



هذا، وصرح منسق هيئة دفاع معتقلي حراك الريف "سعيد بن حماني" "لشوف تيفي" صبيحة اليوم السبت، أن جميع المعتقلين ستتم إحالتهم على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بمدينة الدار البيضاء، بدل إستئنافية الحسيمة كما كان مقررا سابقا، بداية من اليوم 3 يونيو 2017.