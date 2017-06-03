بالصور:مواجهات عنيفة بين تلاميذ ''حصلو كينقلو'' فامتحان الأولى باكالوريا و مدير مؤسسة بفاس ﻿

قام عدد من تلاميذ مؤسسة تعليمية بمدينة فاس اليوم السبت بالدخول في مواجهات عنيفة مع مديرهم بعد منعهم من '' الغش'' في الامتحانات الجهوية الموحدة الخاصة بالسنة الأولى باكالوريا مما أسفر عن وقوع خسائر

شوف تيفي:

قام عدد من تلاميذ مؤسسة تعليمية بمدينة فاس اليوم السبت بالدخول في مواجهات عنيفة مع مديرهم بعد منعهم من " الغش" في الامتحانات الجهوية الموحدة الخاصة بالسنة الأولى باكالوريا مما أسفر عن وقوع خسائر جسيمة.



و ذكرت مصادر خاصة لـ"شوف تيفي" أن مدير وأساتذة ثانوية "ابن هاني" بحي عين قادوس الشعبي بالعاصمة العلمية فروا إلى داخل الإدارة مخافة تعرضهم لاعتداء من طرف التلاميذ الغاضبين.



و أفادت المصادر أن بعض التلاميذ عمدوا إلى تكسير السبورات و المقاعد والمزهريات وعدد من أغراض المؤسسة قبل أن يقوموا برشق قوات الأمن بالحجارة بعد أن هرعوا نحو مركز الامتحان من أجل تفقد الوضع.