فضيحة وبالصور..قنصلية دولة إسلامية ترفع علم المثليين نهار رمضان ﻿

"شوف تيفي"
كشفت وكالة "سبوتنيك" الروسية، يومه السبت، أن القنصلية الأمريكية في أربيل رفعت علم المثليين فوق مبناها بالمدينة إلى جوار علم بلادها، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمثليين.
وأوضحت الوكالة الروسية أن القنصلية الأمريكية، رفعت العلم تضامنا مع المثليين، وقد قالت في بيان لها "إن القنصل العام كين كروس رفع علم المثليين على مبنى القنصلية في أربيل.. وذلك تقديرا لشهر الافتخار وتضامنا مع المثليين".
وتفاعل آلاف المسلمين بالصفحة الرسمية للقنصلية الأمريكية، حيث عبر العديد منهم عن غضبهم واستيائهم الشديد من رفع علم المثليين وسط مدينة عربية مسلمة.
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