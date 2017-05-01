تصريح ممزوج بالبكاء لوالدة التلميذ الذي حاول الانتحار بسبب امتحان الجهوي..ولدي كولو مهرس و الأطباء مكاينينش فمستشفى ابن رشد و السبب هو المدير لي طردو من الامتحان