عاجل و بالصور: هذا ما يقع الآن أمام محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء قبل وصول الزفزافي وباقي المعتقلين ﻿

عاينت ''شوف تيفي'' في هذه اللحظات توافد عدد من عائلات المعتقلين على خلفية حراك الريف،على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

شوف تيفي:



عاينت "شوف تيفي" في هذه اللحظات توافد عدد من عائلات المعتقلين على خلفية حراك الريف،على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

و من المنتظر أن يمثل، حسب مصادرنا، جميع المعتقلين على خلفية حراك الريف،أمام محكمة الاستئناف بالحسيمة،حيث سيتم تقديمهم أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بمدينة الدار البيضاء، بدل مدينة الحسيمة.



هذا وسبق أن تم تقديم مجموعة "محمد جلول" وخمسة من المعتقلين يوم أمس أمام محكمة الإستئناف بالحسيمة قبل أن يتم إعادتهم إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء.