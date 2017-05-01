رسميا.. الزفزافي وجميع معتقلي الريف يمثلون أمام الوكيل العام للملك بإستئنافية الدار البيضاء ﻿

صرح منسق هيئة دفاع معتقلي حراك الريف ''سعيد بن حماني'' أن جميع المعتقلين سيتم إحالتهم على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بمدينة الدار البيضاء، بدل إستئنافية الحسيمة كما كان مقررا سابقا.

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صرح منسق هيئة دفاع معتقلي حراك الريف "سعيد بن حماني" أن جميع المعتقلين سيتم إحالتهم على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بمدينة الدار البيضاء، بدل إستئنافية الحسيمة كما كان مقررا سابقا.



وأكد سعيد بن حماني، أن جميع مجموعات المعتقلين عقب أحداث الريف ستتم إحالتهم على إستئنافية الدار البيضاء، بما فيهم مجموعة "محمد جلول" الذين تم تقديمهم يوم أمس الجمعة أمام قاضي التحقيق بمدينة الحسيمة، والذي قرر إعادتهم لمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.



هذا، ويبلغ عدد المعتقلين بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حوالي 25 معتقلا موزعين بين ثلاث مجموعات، حيث يبلغ عدد المجموعة الأولى حوالي 5 أشخاص يتقدمهم "محمد جلول"، فيما المجموعة الثانية تضم 17 معتقلا، ثم مجموعة ناصر الزفزافي والتي قيل بأنها تبلغ ثلاثة أشخاص، في حين يوجد العشرات من المعتقلين بمدينة الحسيمة.