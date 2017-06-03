 عاجل و بالصور:التلميذ الذي حاول الانتحار بعد طرده من الامتحان في حالة صحية حرجة بمستشفى ابن رشد ﻿
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عاجل و بالصور:التلميذ الذي حاول الانتحار بعد طرده من الامتحان في حالة صحية حرجة بمستشفى ابن رشد

بتاريــخ : 3 يونيو 2017 / 14:36 عاجل و بالصور:التلميذ الذي حاول الانتحار بعد طرده من الامتحان في حالة صحية حرجة بمستشفى ابن رشد | حوادث و حقوق
عاجل و بالصور:التلميذ الذي حاول الانتحار بعد طرده من الامتحان في حالة صحية حرجة بمستشفى ابن رشد
توصلت ''شوف تيفي'' بصور حصرية للتلميذ الذي حاول وضع حد لحياته صباح أمس الجمعة بمنطقة الرحمة نواحي الدار البيضاء بعدما ضبط لديه مدير المؤسسة هاتفا نقالا .

شوف تيفي:

توصلت "شوف تيفي" بصور حصرية للتلميذ الذي حاول وضع حد لحياته صباح أمس الجمعة بمنطقة الرحمة نواحي الدار البيضاء بعدما ضبط لديه مدير المؤسسة هاتفا نقالا .

و حسب الصور، أصيب التلميذ بكسور من الدرجة الخطيرة على مستوى رجليه و يده اليمنى و ظهره، و حالته الصحية جد حرجة.


التلميذ الذي يبلغ من العمر 17 سنة، يحتاج لعمليات جراحية مستعجلة في غياب أي رعاية طبية بالمستشفى لتزامن الحادث مع نهاية الأسبوع،حسب ما صرحت به والدته لشوف تيفي.

‫شوف تيفي

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