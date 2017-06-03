عاجل و بالصور:التلميذ الذي حاول الانتحار بعد طرده من الامتحان في حالة صحية حرجة بمستشفى ابن رشد ﻿

شوف تيفي:
توصلت "شوف تيفي" بصور حصرية للتلميذ الذي حاول وضع حد لحياته صباح أمس الجمعة بمنطقة الرحمة نواحي الدار البيضاء بعدما ضبط لديه مدير المؤسسة هاتفا نقالا .
و حسب الصور، أصيب التلميذ بكسور من الدرجة الخطيرة على مستوى رجليه و يده اليمنى و ظهره، و حالته الصحية جد حرجة.
التلميذ الذي يبلغ من العمر 17 سنة، يحتاج لعمليات جراحية مستعجلة في غياب أي رعاية طبية بالمستشفى لتزامن الحادث مع نهاية الأسبوع،حسب ما صرحت به والدته لشوف تيفي.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.