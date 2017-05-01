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عاجل..''ناصر الزفزافي'' يغادر مقر الفرقة الوطنية في اتجاه محكمة الإستئناف بالدار البيضاء

بتاريــخ : 3 يونيو 2017 / 14:18 عاجل..ناصر الزفزافي يغادر مقر الفرقة الوطنية في اتجاه محكمة الإستئناف بالدار البيضاء | حوادث و حقوق
عاجل..''ناصر الزفزافي'' يغادر مقر الفرقة الوطنية في اتجاه محكمة الإستئناف بالدار البيضاء
صرح منسق هيئة دفاع معتقلي حراك الريف ''سعيد بن حماني'' أن جميع المعتقلين على خلفية حراك الريف،سيتم تقديمهم أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بمدينة الدار البيضاء، بدل مدينة الحسيمة.

شوف تيفي

صرح منسق هيئة دفاع معتقلي حراك الريف "سعيد بن حماني" أن جميع المعتقلين على خلفية حراك الريف،سيتم تقديمهم أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بمدينة الدار البيضاء، بدل مدينة الحسيمة.

وأوضح سعيد بن حماني، أن جميع مجموعات المعتقلين عقب أحداث الريف ستتم احالتهم بمدينة الدار البيضاء، بما فيهم قائد الحراك "ناصر الزفزافي".

هذا وسبق أن تم تقديم مجموعة "محمد جلول" وخمسة من المعتقلين يوم أمس أمام محكمة الإستئناف بالحسيمة قبل أن يتم إعادتهم إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

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الإستئناف المعتقلين الحسيمة الشرطة شوف تيفي

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