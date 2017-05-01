عاجل: تقديم الزفزافي و رفاقه بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء ﻿

عكس المتداول، من المنتظر أن يتم اليوم السبت تقديم ، ناصر الزفزافي بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء.

شوف تيفي:

عكس المتداول، من المنتظر أن يتم اليوم السبت تقديم ، ناصر الزفزافي بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء.

وقالت مصادرنا، إن الموقوفين على خلفية حراك الريف سيتم تقديمهم أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف حسن مطار من بينهم ناصر الزفزافي.

وسنعود لتفاصيل هذا الخبر بالتفصيل...