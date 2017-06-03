''إيفانكا'' ابنة ''ترامب'' تفاجئ العائلة الملكية بصورة تاريخية ﻿

نشرت ''ايفانكا ترامب''، اليوم السبت 3 يونيو ، صورة تاريخية جمعت الملك السعودي الراحل، عبدالعزيز آل سعود، والرئيس الأمريكي الراحل، ''فرانكلين روزفلت'' منتصف القرن الماضي.

شوف تيفي:

نشرت "ايفانكا ترامب"، اليوم السبت 3 يونيو ، صورة تاريخية جمعت الملك السعودي الراحل، عبدالعزيز آل سعود، والرئيس الأمريكي الراحل، "فرانكلين روزفلت" منتصف القرن الماضي.



و كتبت "إيفانكا" في تعليق لها على الصورة قائلة "خلال الرحلة الخارجية للرئيس ترامب الأسبوع الماضي.. أعجبت بهذه الصورة التاريخية للاجتماع الأول للرئيس روزفلت مع الملك السعودي عبد العزيز عام 1945".



وتظهر ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الصورة، التي نشرتها في صفحتها الشخصية على موقع "انستغرام"، مع زوجها "جاريد كوشنر" وهما يشاهدان صورة تاريخ الزعيمين خلال لقائهما الشهير عام 1945.



حري بالذكر أن عبد العزيز آل سعود، هو مؤسس المملكة العربية السعودية الحديثة وأول ملوكها، وقد ولد في الرياض لأسرة آل سعود الحاكمة في نجد عام 1876.