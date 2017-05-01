''من أجل الوطن'' نداء موجه لـ 41 شخصية بارزة في المغرب لتهدئة الأوضاع بالريف من بينهم اليوسفي ﻿

وجه كل من ''عدنان الجزولي، لطيفة البوحسيني، أنس الحسناوي، عياد أبلال، وحسن طارق''، دعوة ل 41 شخصية وازنة بالمغرب، يتقدمها ''عبد الرحمان اليوسفي ومحمد بن سعيد أيت إيدر

شوف تيفي



وجه كل من "عدنان الجزولي، لطيفة البوحسيني، أنس الحسناوي، عياد أبلال، وحسن طارق"، دعوة ل 41 شخصية وازنة بالمغرب، يتقدمها "عبد الرحمان اليوسفي ومحمد بن سعيد أيت إيدر، وآخرون" للتوقيع على نداء تحت إسم "نداء من أجل الوطن"، بهدف التدخل إلى تهدئة الأوضاع بالريف في مبادرة إستهدفت أسماء بارزة تحظى بقبول لدى طبقات مختلفة من المجتمع المغربي.



ومما جاء في النداء الذي توصلت به "شوف تيفي" "فحالة الترقب الممزوج بالكثير من الخوف على أمن واستقرار ووحدة بلدنا وحرصا منا على المساهمة في تهدئة الأوضاع وتجنب ما لا يحمد عقباه، ووعيا منا بأن هذا التوتر لا يخدم في العمق إلا أعداء الوطن".



وحسب الشخصيات الخمسة الذين وجهوا النداء،" فالتطورات التي تعيشها مدينة الحسيمة في إطار ما سمي ب "حراك الريف " وردود الأفعال التي أعقبت التصريح غير المسؤول لأحزاب الأغلبية، بما تضمنه من اتهامات كان المراد منها التغطية على المطالب الحقيقية التي كانت في عمق المسيرات الاحتجاجية العارمة التي شهدتها المدينة وما تلى ذلك من تعاقب لأحداث متسارعة، كانت الكلمة الفصل فيها هي الاستفزاز.."





وطالب أصحاب النداء من خلال مبادرتهم الموجهة للشخصيات الوازنة، "من الدولة التحلي بالحكمة والرصانة في التعامل مع الوضع، بدل المساهمة في تأجيجه وصب الزيت على النار، مناشدين رئيس الدولة، بشكل مباشر أو غير مباشر لطمأنة الرأي العام الوطني تغليبا منه للغة الحوار المنتج والتفاعل الإيجابي على غرار الخطاب التاريخي ل9 مارس 2011".



وحسب ذات المصدر، "فالحرص على إدماج كل الفعاليات سواء منها السياسية والمدنية بكل انتماءاتها وكذلك الفاعلين الأساسيين الممثلين للحراك دون إقصاء بدل تبني المقاربة الأمنية، والمساهمة في تهدئة الوضع من خلال عدد من الإشارات الدالة عن إرادة حقيقية في التعاطي مع المطالب الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والمواطنات، ومن ضمنها التصدي لملفات الفساد كما فاحت رائحتها في حادث محسن فكري وإحالتها على القضاء".



وتوجه الموقعون على النداء في مبادرتهم التي تنتظر الشخصيات 41 للتفاعل معها وتوقيعها إلى "مختلف وجوه الحراك وفاعليه، ومن خلالهم كافة المواطنين والمواطنات بالحسيمة ونواحيها يناشدونهم الالتزام، كما أكدوا ذلك بالملموس طيلة السبعة أشهر الأخيرة، للحفاظ على سلمية الحراك، وتجنيبه أي انزلاق يؤدي به إلى عكس الهدف الذي يتوخاه، بالإضافة إلى إطلاق سراح المعتقلين الشباب والتعامل مع الوضع باحترام تام للقانون والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان".



وفي مايلي أسماء الشخصيات التي وجه لهم النداء



1- عبد الرحمان اليوسفي

2- محمد بنسعيد أيت يدر

3- عبد الله العروي

4- أحمد الخمليشي

5- عبد الكريم غلاب

6- أمينة الوهابي المريني

7- فتح الله ولعلو

8- محمد اليازغي

9- نزهة جسوس

10- إسماعيل العلوي

11- عائشة الحجامي

12- جليل طليمات

13- عبد الرحمان بنعمرو

14- نبيلة منيب

15- العربي عجول

16- حكيمة حميش

17- محمد سعيد السعدي

18- محمد الأشعري

19- محسن عيوش

20- امبارك بودرقة

21- محمد الساسي

22- أسيدون سيون

23- جمال بنعمر

24- نجاة مجيد

25- عائشة الشنا

26- لطيفة اجبابدي

27- محمد المعتصم

28- عليبوعبيد

29- جامع المعتصم

30- حكيمة الناجي

31- عبد الرحيم الجامعي

32- مصطفى الريسوني

33- حسن الشامي

34- أحمد بوكوس

35- محمد شفيق

36- ادريس جطو

37- عبد العزيز بناني

38- عبد الرحيم الحجوجي

39- إبراهيم بوطالب

40- لطيفة بوشوى

41- أحمد حرزني